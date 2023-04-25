"Вавилон пал!" Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова). Песня 2023 г.

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"Бегство из Вавилона" Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова). Песня и запись 2023 г.
Текст с аккордами:
1
Am
В Вавилон очень долго мы падали
Dm
Звездопадами и камнепадами.
G
Он манил нас пустыми наградами,
C E
О, беги из него! Но кто выбежит?!.
Am
Вавилонские воды глубокие,
Dm
Вавилонские входы широкие!
G
На на гордое и на высокое
C E
День Господень настал! О, кто выдержит?
Припев:
Am Dm
Помоги нам, Бог,
G С (E)
Тем, кто выход ищет.
Am Dm
Тем кто изнемог,
E Am
Дай духовной пищи.
2
Это время, когда с этой Блудницей!
Бог судами великими судится!
Всё, что в свитке написано, сбудется!
И терпение неба исчерпано!..
Вавилонское царство низринется!
Вавилон пал, и он не поднимется!
Сколько пластырь на клей – он отнимется,
Потому что так в Слове начертано.
Помоги нам Бог.
Накорми нас нищих.
Тем, кто в жажде смолк,
Манны дай нам в пищу.
3
Вавилон может временно скалиться –
Всё равно он до праха развалится!
А народ Божий чудно избавится,
Через воды пройдёт, точно посуху.
Помоги нам, Господь, в битвах выстоять,
Льдинкам в сердце последним всем вытаять,
То, что нужно, построить и выстроить.
Ты веди нас Своим жезлом-посохом.
Помоги тем, Бог,
Кто взошёл на кровлю!..
Каждый Свой росток
Напои любовью!
Лк 17:31 В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад.