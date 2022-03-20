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Bist du immer noch du selbst wenn du Frauen begegnest?
MagickMale
MagickMale
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118 views • March 20, 2022
Fast all Deine Probleme mit Frauen, Deine Unsicherheiten im Leben, Dein Mangel an Selbstwertgefühl und Lebenszweck haben einen gemeinsamen Nenner.

Du weißt nicht, wer Du bist.
Vor allem weißt Du nicht, wer Du bist als Mann.

Frauen spüren das. Sie spüren, dass „niemand zuhause ist“ und Du keinen Anschluss an das hast, was Dich als Mann wirklich ausmacht. Dein inneres Feuer ist fast erloschen und deshalb kannst weder Du Dir selbst vertrauen, noch kann irgendjemand anders – vor allem Frauen – Dir vertrauen.

Du musst wieder Anschluss finden an Deine Core Strength, Dein Rückgrat, Deine männliche Essenz und Dein Selbst. Sonst wirst Du niemals klare Entscheidungen treffen können, Dich wirklich lebendig fühlen und von Frauen respektiert werden.

Schau Dir jetzt mein neues Video an und finde heraus, wie Du Dich befreien kannst.

Sichere Dir noch heute einen Platz im FAMP Online Workshop 2022:
https://www.magickmale.de/workshops/famp/

Geschenke für Dich
Die Kugelübung: https://www.magickmale.de/online-programme/kugeluebung/

Persönliches Gespräch: https://go.oncehub.com/magickmaleconsulting
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Mann-Bewusst-Sein: https://mann-bewusst-sein.com/
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Alle Programme von Orlando im Überblick:
https://www.magickmale.de/online-programme/
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