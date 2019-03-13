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[13. mars 2019] Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app - NORWEGIAN [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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53 views • July 03, 2021
En må ha verktøy for å forklare FLATJORD til vennene dine.
Viser hvordan årstider fungerer.
Hvordan solen og månen beveger seg gjennom Zodiac.
Dag og natt.
Fungerer lang tid.
Utvalgte videoer for å hjelpe folk å lære om vår verden.
Count ned timeren til neste store arrangement.
* NÅ TILGJENGELIG * på Google Play og Apple.
*iPhone link:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Android link:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Vi lever i en verden av løgner presset på oss av de øvre nivåene av verdensstyrerne. Det er lettere å lyve for noen enn å overbevise dem om at de har blitt løyet for spesielt når de uvitende er avhengige av frykten. Hvis GRUNNLAGET for din verdens tro er at du befinner deg på en spinnende vannkulepærerakett som flyr gjennom et uendelig romvakuum, så vil du ikke vite hvem du er, hvor du er og hva du virkelig er. Du vil være tapt og føle deg ubetydelig og ikke vite at du er i sentrum av skapelsen i stedet for på en støvbit i et stadig voksende univers.
Med den troen kan du være overbevist om hva som helst. For å våkne MÅ du starte med grunnlaget for din verden, og derfra kan du se utover den imaginære kurven.
FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK-appen er det beste verktøyet for å oppdage flat jord og introdusere den til venner og familie. Den viser visuelt hvordan himmelen er en perfekt klokke og gir deg det siste google-sensurerte flatjordinnholdet.
FAQ-siden vil svare på alle spørsmålene dine om hvordan og hvorfor flat jord er skjult. Har en grunn til at du tror Flat Earth er umulig, vi har et svar som du ikke har tenkt på ennå.
Ta FE Clock-utfordringen. Se den omtalt videoen hver dag i to uker og se hva som skjer.
Bare søk i "Flat Earth Clock" av Blue Water Bay i Google Play eller Apple App Store. Det vil være den beste $ 2,99 du noensinne har investert. Unngå å slå av appene på Google Play, de er GRATIS og er fortsatt IKKE verdt prisen. Last ned og sjekk det ut i dag!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Begge: https://qrco.de/bbizVA
Støtt denne kanalen og FLAT JORD-bevissthet:
https://www.patreon.com/DITRH
For en gangs donasjoner: PayPal.me/DITRH
Venmo: dtweiss
FaceBook. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast
Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews
BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews
Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrh
BitChute: https://bitchute.com/ditrh
Brighteon: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram: @Theflatearthpodcast
MEDIAFORESPØRSEL: [email protected]
Hvis du er programleder og synes Flat Earth er dum og umulig, la oss gjøre spørsmål og svar på kanalen din.
vitenskap, teknologi, geologi, astronomi, fysikk, utdanning
Viser hvordan årstider fungerer.
Hvordan solen og månen beveger seg gjennom Zodiac.
Dag og natt.
Fungerer lang tid.
Utvalgte videoer for å hjelpe folk å lære om vår verden.
Count ned timeren til neste store arrangement.
* NÅ TILGJENGELIG * på Google Play og Apple.
*iPhone link:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Android link:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Vi lever i en verden av løgner presset på oss av de øvre nivåene av verdensstyrerne. Det er lettere å lyve for noen enn å overbevise dem om at de har blitt løyet for spesielt når de uvitende er avhengige av frykten. Hvis GRUNNLAGET for din verdens tro er at du befinner deg på en spinnende vannkulepærerakett som flyr gjennom et uendelig romvakuum, så vil du ikke vite hvem du er, hvor du er og hva du virkelig er. Du vil være tapt og føle deg ubetydelig og ikke vite at du er i sentrum av skapelsen i stedet for på en støvbit i et stadig voksende univers.
Med den troen kan du være overbevist om hva som helst. For å våkne MÅ du starte med grunnlaget for din verden, og derfra kan du se utover den imaginære kurven.
FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK-appen er det beste verktøyet for å oppdage flat jord og introdusere den til venner og familie. Den viser visuelt hvordan himmelen er en perfekt klokke og gir deg det siste google-sensurerte flatjordinnholdet.
FAQ-siden vil svare på alle spørsmålene dine om hvordan og hvorfor flat jord er skjult. Har en grunn til at du tror Flat Earth er umulig, vi har et svar som du ikke har tenkt på ennå.
Ta FE Clock-utfordringen. Se den omtalt videoen hver dag i to uker og se hva som skjer.
Bare søk i "Flat Earth Clock" av Blue Water Bay i Google Play eller Apple App Store. Det vil være den beste $ 2,99 du noensinne har investert. Unngå å slå av appene på Google Play, de er GRATIS og er fortsatt IKKE verdt prisen. Last ned og sjekk det ut i dag!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Begge: https://qrco.de/bbizVA
Støtt denne kanalen og FLAT JORD-bevissthet:
https://www.patreon.com/DITRH
For en gangs donasjoner: PayPal.me/DITRH
Venmo: dtweiss
FaceBook. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast
Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews
BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews
Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrh
BitChute: https://bitchute.com/ditrh
Brighteon: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram: @Theflatearthpodcast
MEDIAFORESPØRSEL: [email protected]
Hvis du er programleder og synes Flat Earth er dum og umulig, la oss gjøre spørsmål og svar på kanalen din.
vitenskap, teknologi, geologi, astronomi, fysikk, utdanning
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