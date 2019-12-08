Βιντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ Ομιλια Α.ΧΙΤΛΕΡ για Εισβολη των ΓΕΡΜΑΝΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ 4-5-1941

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΩΣ το ΤΕΛΟΣ-ΟΜΙΛΙΑ με ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ & ΑΛΗΘΕΙΑ του Α.ΧΙΤΛΕΡ για την ΕΙΣΒΟΛΗ των ΓΕΡΜΑΝΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ που ΚΡΥΒΟΥΝ τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ-ΚΑΝΑΛΙΑ για τον υπουλο ρολο του ΒΑΣΙΛΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β που ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕ τα συμφεροντα των ΑΓΓΛΩΝ απο το 1938 ΕΩΣ το 1945 στον Β.ΠΑΓΚ.ΠΟΛΕΜΟ με τον ΜΕΤΑΞΑ να ενδιδει.ΟΜΙΛΙΑ στο Γερμανικο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ την 4 ΜΑΙΟΥ 1941.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο Α.ΧΙΤΛΕΡ με ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ στην ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ στην Σοφια-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΖΗΤΗΣΕ τον Οκτωμβριο του 1944 την ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ απο την ΝΟΤΙΑ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ τοτε ΕΩΣ & την ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ για να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ την ΠΡΟΕΛΑΣΗ των ΡΩΣΩΝ στα ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΑΖΙ με ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ & ΟΧΙ το "ξεπουλημα" της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στην περιοχη.