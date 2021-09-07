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[VF] The sequel to The fall of the Cabal • Part. 17 • Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Le Vlogue
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37 views • September 07, 2021
Qui est la Cabale ? Dans cette série de 17 parties, la Cabale sera pleinement exposée. Comme le temps presse, nous téléchargerons une partie chaque semaine. Les recherches et le script sont faits... pour les 17 parties. Il ne reste plus que le montage. Donc, une partie par semaine. Cette suite n'a rien à voir avec Q, ni avec Trump. Il s'agit de la Cabale. Elle vous donnera des informations qui vous feront tomber à la renverse. Crime, meurtre, blanchiment d'argent, cartels, haute trahison, tout cela sous votre nez... Voici la Cabale.
Partie 17 :
L'ère du dépeuplement (suite)… La vérité derrière les vaccins.
Par ailleurs, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, il est vivement recommandé de visionner la première série : The fall of the Cabal :
Disponible en VF ou VOSTFR dans la section "Playlists" de ma chaîne Brighteon : https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe/playlists?page=1

Source vidéo :
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/part-17:d

Site vidéos originales de la série
https://greatawakeningreport.com/the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal/

Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/

GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe

Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Keywords
corruptionfedgenocidedavossatanismeluciferianismeeugenismecabalekabbalemagie noirecrimes contre humaniteguerre bacteriologiqueomc
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