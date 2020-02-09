I möte med Ingrid Newkirk - världens främsta djurrättsaktivist

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3 views • February 09, 2020





Peta är världens största djurrättsorganisation. I samband med grundaren och förgrundsgestalten Ingrid Newkirks 70-årsdag mötte vi henne för att höra mer om hennes livshistoria och nycklarna till framgångsrik aktivism.



Du kan även lyssna och ladda ned intervjun, och läsa hela artikeln här: Stöd Nya Dagbladets oberoende journalistik - swisha till 072-722 0172Peta är världens största djurrättsorganisation. I samband med grundaren och förgrundsgestalten Ingrid Newkirks 70-årsdag mötte vi henne för att höra mer om hennes livshistoria och nycklarna till framgångsrik aktivism.Du kan även lyssna och ladda ned intervjun, och läsa hela artikeln här: https://nyadagbladet.se/kultur/i-mote-med-varldens-framsta-djurrattsaktivist/ Keywords newsswedennya dagbladet

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