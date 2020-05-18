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Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΜΕ!
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310 views • May 18, 2020
Επιτέλους.παρά την μαζική πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ.ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ!!!
Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που μετά τον αγώνα τόσων χρόνων, ΣΥΝΈΒΑΛΛΑ ΚΙ ΕΓΏ ΈΣΤΩ ΛΊΓΟ ΣΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ!!!
Λαμβάνω αισιόδοξα μηνύματα από όλον τον κόσμο ότι ΣΠΑΖΕΙ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΑ ΜΙΝΤΙΑ...ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Τ'ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ...ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ...
Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που μετά τον αγώνα τόσων χρόνων, ΣΥΝΈΒΑΛΛΑ ΚΙ ΕΓΏ ΈΣΤΩ ΛΊΓΟ ΣΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ!!!
Λαμβάνω αισιόδοξα μηνύματα από όλον τον κόσμο ότι ΣΠΑΖΕΙ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΑ ΜΙΝΤΙΑ...ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Τ'ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ...ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ...
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