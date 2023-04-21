ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ "ΠΑΤΕΡ, ΑΦΕΣ ΑΥΤΟΙΣ· ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ" ... ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΠΟΥ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΓΧΑΖΟΝΤΑΣ: ΟΥΣΤ, "ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ, (ΞΑΝΑ)ΣΤΑΥΡΩΣΟΝ

ΑΥΤΟΝ" https://ugetube.com/watch/YCLbJfMjHaDwtxx , https://rumble.com/v2jml2k-christ-is-risen.-holy-love-is-risen.html . (ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)







Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2ji4q4-the-antichrist-odysseas-tsologiannis-apotixisi.blogspot.com.html , https://www.brighteon.com/09b98d1d-1e42-413c-9824-2d7040d0e396 , https://ugetube.com/watch/MQ6eq2HOSXoHIjy . «ὃς δ' «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».







ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

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