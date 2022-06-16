Виктория ПреобРАженская. «ИЩИТЕ В СЕБЕ ЭТУ СИЛУ».

Читает Автор. https://youtu.be/Ovg3vdIZWTQ

«Мы знаем по всей истории человечества, что там, где Вестник не был принят или даже преследовался, там Спрашивается со всей страны. Вестник Приходит в час трудный, потому отвергание его означает принятие своей полной кармы. Все бедствия, обрушивающиеся на страну, не есть ли грозное предзнаменование? Не избрала ли страна путь труднейший? Но как тяжка карма лиц, отвергнувших помощь Сил Света и тем принявших на себя всю ответственность за грядущее»

(Е.И. Рерих. Письма, т.2, с.302. 14.05.1937).

Этот мир себя окончательно изжил. Это уже очевидно хотя бы по тому, как население планеты слепо повинуется безчеловечным, нелогичным и психически больным сущностям, управляющим ими и издающим такие же законы. Они — за Коном. И этим всё сказано. Может кто-то возразит: дескать, мы уже пробудились. Отчего вы пробудились, если проспали Эпохальное Явление Света на планету Земля и до сих пор пребываете либо в патриархальных догмах...»

(Виктория ПреобРАженская. «ИЩИТЕ В СЕБЕ ЭТУ СИЛУ», 12.06.2022 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/ischite-v-sebe-etu-silu ).

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