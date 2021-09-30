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B.I.G. News 48. Дискредитация укольной компании
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159 views • September 30, 2021
B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.
В этом выпуске обсудили:
· Передачу Малышевой на первом канале о бесполезности тестов, масок и локдаунов;
· Ситуацию с уколизацией и заболеваемостью в других странах;
· Фторирование воды;
· Протоколы Доктора Зеленко и его интервью члену Австралийского Парламента;
· Коллективные сны;
· Ваши вопросы.
Упомянутые в видео материалы:
Пост о снах в Инстаграм https://www.instagram.com/p/CUHw4rQt0-D/
Запись передачи Малышевой в Инстаграм https://www.instagram.com/tv/CUNN1YWlbiI/
Лечивший Трампа от С0V1D-19 врач обвинил власти в экспериментах над населением https://medalternativa.info/entry/vrach-obvinil-vlasti/
Пост «Димексид: недорогое медицинское чудо. Часть 1» https://www.instagram.com/p/CLRg9z4LBfs/ (для просмотра этого поста в остальных соцсетях воспользуйтесь функцией поиска)
Пост «Димексид: недорогое медицинское чудо. Часть 2» https://www.instagram.com/p/CLUFwnRLDjM/
Названия препаратов, упомянутых в видео
· ECGC- экстракт зеленого чая
· Quercitin- кверцитин
· Hydroxychloroquine
· Ivermectin
Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
· B.I.G. News 47. Что нас ждет https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-47/
· B.I.G. News 46. Про Канаду, белок, оксид, контакты и другие новости https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-46/
· B.I.G. News 45. Про Жириновского и его турне и радугу https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-45/
· B.I.G. News 44. Про отмену куар кодов, про осень, про нас с вами и многое другое https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-44/
· B.I.G. News 43. Принудительная уколизация https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-43/
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— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
В этом выпуске обсудили:
· Передачу Малышевой на первом канале о бесполезности тестов, масок и локдаунов;
· Ситуацию с уколизацией и заболеваемостью в других странах;
· Фторирование воды;
· Протоколы Доктора Зеленко и его интервью члену Австралийского Парламента;
· Коллективные сны;
· Ваши вопросы.
Упомянутые в видео материалы:
Пост о снах в Инстаграм https://www.instagram.com/p/CUHw4rQt0-D/
Запись передачи Малышевой в Инстаграм https://www.instagram.com/tv/CUNN1YWlbiI/
Лечивший Трампа от С0V1D-19 врач обвинил власти в экспериментах над населением https://medalternativa.info/entry/vrach-obvinil-vlasti/
Пост «Димексид: недорогое медицинское чудо. Часть 1» https://www.instagram.com/p/CLRg9z4LBfs/ (для просмотра этого поста в остальных соцсетях воспользуйтесь функцией поиска)
Пост «Димексид: недорогое медицинское чудо. Часть 2» https://www.instagram.com/p/CLUFwnRLDjM/
Названия препаратов, упомянутых в видео
· ECGC- экстракт зеленого чая
· Quercitin- кверцитин
· Hydroxychloroquine
· Ivermectin
Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
· B.I.G. News 47. Что нас ждет https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-47/
· B.I.G. News 46. Про Канаду, белок, оксид, контакты и другие новости https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-46/
· B.I.G. News 45. Про Жириновского и его турне и радугу https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-45/
· B.I.G. News 44. Про отмену куар кодов, про осень, про нас с вами и многое другое https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-44/
· B.I.G. News 43. Принудительная уколизация https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-43/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
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— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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