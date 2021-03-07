Το AIDS είναι το έγκλημα

Μετά το 2020.. άραγε συνεχίζει να είναι;

Πηγή: www.youtube.com/watch?v=LvZLGYW372E

ΕΔΩ το βραβευμένο ντοκιμαντέρ "Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ AIDS": www.brighteon.com/0b0dc33c-97c1-420e-921f-e716418d4605

Σχετικό βίντεο: www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e1





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το βίντεο, για ανεξήγητους λόγους, απέκτησε 30 θεάσεις σε λιγότερο από 24 ώρες από την ανάρτησή του.. και ενώ παρέμεινε "ιδιωτικό" (μη ορατό δημόσια) για πολύ περισσότερο. Είναι δε το μοναδικό εκ των 20 ιδιωτικών βίντεο του καναλιού στο οποίο συνέβη αυτό. Υπάλληλος από την Brighteon με ενημέρωσε ότι μπορεί να συμβούν ορισμένες θεάσεις για δύο λόγους:

1. Επειδή μπορεί να το δούνε μερικές φορές στην Brighteon προκειμένου να το εγκρίνουν, αλλά σίγουρα όχι 20-30 φορές (!).

2. Επειδή ο ίδιος ο χρήστης μπορεί να πατήσει (είτε για να το δει είτε για να γράψει κάτι στα σχόλια).

Κρατήστε το...



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.



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