LA QUINTA COLUMNA: “ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, MICRO-ROUTER ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ PFIZER ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ”

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Η "La Quinta Columna" εξέδωσε ένα νέο ανακοινωθέν ιδιαίτερης σημασίας. Αυτή τη φορά, καταγγέλλοντας την παρουσία μικροτεχνολογίας σε ένα φιαλίδιο της Pfizer.
Η παρατήρηση των αντικειμένων που εντοπίστηκαν σε αυτό το φιαλίδιο έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα με οπτικό μικροσκόπιο σε όλα τα πιο πρόσφατα προγράμματα της ισπανικής ομάδας.
Ο βιοστατιστικολόγος Ricardo Delgado Martín ζήτησε από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επικοινωνήσουν μαζί του για να καταθέσουν ενώπιον νομικού οργάνου σχετικά με το περιεχόμενο του εμβολίου.
Η Nioland σας μεταφέρει σε αυτό το άρθρο και στο video τα λόγια του ιδρυτή της “La Quinta Columna” στα ελληνικά.
Σημείωση: Συνιστάται να ακούσετε το βίντεο σε χαμηλή ένταση, καθώς ο κ. Delgado μιλάει αρκετά δυνατά σε μεγάλο μέρος του.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3JBcZDp
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