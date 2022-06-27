Αυστραλία | Riccardo BOSI | Πρώην Ειδικές Δυνάμεις: “Δεν είναι θέμα υγείας αλλά τυραννικός έλεγχος”

20/11/2021 - Αυστραλία | Riccardo BOSI | Πρώην διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων και πολιτικός: «Δεν πρόκειται για πρόβλημα υγείας αλλά για τυραννικό έλεγχο των παγκοσμιοποιητών»





Ο πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων της Αυστραλίας Riccardo Bosi, πρώην υποψήφιος για τη Γερουσία και εθνικός ηγέτης για το Australia One Party, μίλησε πρόσφατα στο Sydney, στη συγκέντρωση Ελευθερίας στην Αυστραλία και δήλωσε ότι η τρέχουσα τυραννία στην Αυστραλία θα σταματήσει όταν ο λαός βάλει τέλος σε αυτήν, και όχι πριν.





Ακολουθεί το έγγραφο που επικαλείται ο Bosi στην ομιλία του





https://nla.gov.au/nla.obj-2085052711/view?partId=nla.obj-2087720833#page/n0/mode/1up





Ο Bosi οδήγησε επίσης τον κόσμο σε μια προσευχή για τον Κύριο πριν δώσει την ομιλία.





Ενώ ο Bosi ηγείται του AustraliaOne ως πολιτικό κόμμα, βλέπει ξεκάθαρα ότι το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι δεν αφορά ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ή κόμμα, αλλά το σωστό και το λάθος.





«Οι πολιτικοί των μεγάλων κομμάτων κατέστρεψαν τη χώρα μας υπηρετώντας όχι τους πολίτες του έθνους, αλλά εκπροσωπώντας ξένες δυνάμεις και ιδεολογίες, καθώς και άλλες ομάδες συμφερόντων. Πρέπει να κάνουμε την επιλογή όχι μεταξύ «αριστερού» και «δεξιού», αλλά μεταξύ σωστού και λάθους», είπε ο Μπόσι παρουσιάζοντας το AustraliaOne.





«Όπως με οποιονδήποτε, πάντα να ελέγχετε την χαρακτήρα τους. Αν πρώτα απ' όλα έχουν δείξει καλό χαρακτήρα στα σπίτια τους, τότε αν είχαν καλό χαρακτήρα στην κοινότητα. Αν έχουν δείξει αυτόν τον χαρακτήρα, τότε, και μόνο τότε, θα πρέπει να τους θεωρήσετε να πάρουν κάποιο δημόσιο αξίωμα».





ΠΗΓΗ:

https://ussanews.com/former-australian-special-forces-commander-riccardo-bosi-this-stops-when-we-stop-it-video/





https://www.youtube.com/watch?v=uZqamqTTb_s





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