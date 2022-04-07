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Impfschäden: Warum die Leitmedien ihren Job nicht tun
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55 views • April 07, 2022
Impfschäden: Warum die Leitmedien ihren Job nicht tun
✓ https://www.kla.tv/22118
(https://www.kla.tv/22118)Vor weit über 100 Jahren gab es bereits weltweite Bestrebungen, eine Pocken-Zwangsimpfung einzuführen. Und auch schon damals gab es großen Widerstand dagegen. Trotz 36.000 dokumentierter Impfschäden wurde 1874 das Reichsimpfgesetz erlassen. Lernen wir daraus, angesichts einer drohender Corona-Impfpflicht im Herbst 2022.
Mehr dazu: #Coronavirus (http://www.kla.tv/coronavirus) #Impfen
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