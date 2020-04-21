Mr. V (3η) - ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ

Α) Ειδήσεις1) Η ψυχική ισορροπία του αλβανού πρωθυπουργού “Εντι Ράμα” [ του Χρήστου Ράμας από Δυρράχιο (γλύπτης) και της Αννας Κολέκα από το Βουνό της Χειμάρρας (απόφοιτος Ιατρικής) ] Άλλος ένας γενίτσαρος... (18:30)2) Τα βιβλία των “θρησκευτικών” υπογράφτηκαν από τη επιτροπή που όρισε η Αν(ιερη) Σύνοδο… (28:08)3) Η σύμβαση Cooper Α.Ν. 2220/1940 (ΦΕΚ 65/Α’/17.02.1940)… Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Β’και η εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων του Αχελώου και των πλουτοπαραγωγικών πηγών της πατρίδας μας... (47:01)4) Ο λεβέντης - τσολιάς μαθητής στο Λύκειο Γαζίου στη Κρήτη ανήρτησε την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου την Ελληνική σημαία μετά από 4 χρόνια και έφαγε αποβολή !! (53:40)Β) Ερωτήσεις εκπομπής :1) Αληθεύει πως ετοιμάζονται να ξανά μειώσουν την στρατιωτική θητεία ; (01:08)2) Αληθεύει ότι στο Λάμποβο της Μητροπόλεως Αργυροκάστρου στη Βόρειο'Ήπειρο μας "βούτηξαν" τον Ορθόδοξο Ιερό Ναό των Γενεθλίων της Θεοτόκου ; (13:20)3) Τι έγινε με τα βιβλία των “Θρησκευτικών” και τη διαδήλωση στο Μαρούσι ; (23:16)4) Ποιος (ή ποιοι) κυβερνούν και διαφεντεύουν τις τύχες αυτού του λαού ; Το οικοδομικό τετράγωνο ( Πατησίων – Σολωμού – Καποδιστρίου – 3ης Σεπτεμβρίου ) με το περίφημο κτίριο του Εθνικού Τυπογραφείου... (31:43)5) Τι συμβαίνει με τη χώρα μας ; Είναι όντως χρεοκοπημένη ; Είμαστε τόσο φτωχοί όσο μας παρουσιάζουν ; Το ΦΕΚ 315 / 27.12.1945 και το περίφημο Μπρέτον Γουντς ( Bretton Woods, New Hamshire, 01 – 22 Ιουλίου 1944 ). Ο Κάρολος Παπούλιας (Πρόεδρος “Δημοκρατίας”), ο Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Αλογοσκούφης και ο πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη Βασιλάκης... (36:51)