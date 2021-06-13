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ΑΛΚΥΟΝ ΠΛΕΙΑΔΕΣ 111 ΜΕΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΕΛΕΑΡ ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ COVID
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60 views • June 13, 2021
Το νέο μας κανάλι προτεινόμενων βίντεο:
https://www.bitchute.com/channel/fpumUzO74ooC/
Ζούμε στην εποχή της μετα-αλήθειας, σε μια κοινωνία όπου βρίσκεται ως όπλο πειθούς που χρησιμοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης, πλένει εγκεφάλους εκατομμύρια ανθρώπων με τις ψευδείς πληροφορίες τους, μεταμφιεσμένες ως αλήθεια. Αναμφίβολα ο στόχος είναι να εφαρμοστεί η ψυχολογία του φόβου, ενώ αναγκάζουν να διατηρήσουν τις μάσκες και την κοινωνική αποστασιοποίηση και πιέζουν για μια ψευδή πανδημία για εμβολιασμό ολόκληρου του πληθυσμού, δημιουργώντας μια νέα ηθική υπόδουλων και υπάκουων σκλάβων που δεν σκέφτονται, προκαλώντας την αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, η ανεργία, η φτώχεια και η πείνα αυξάνονται όπως ποτέ άλλοτε, επιβάλλοντας πράσινα διαβατήρια για να μπορούν να ταξιδεύουν, κάτι που δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης, μέχρι τη δουλεία και στην πλήρη γενοκτονία.
Η μόνη αλήθεια εδώ είναι ότι υπάρχει μια γενοκτονική συνωμοσία εναντίον της ανθρωπότητας μέσω κάποιων πειραματικών εμβολίων που θα τροποποιήσουν το ανθρώπινο DNA, έτσι ώστε το σώμα να παράγει μέρος του ιού, την πρωτεΐνη ακίδα, η οποία προκαλεί αγγειακή βλάβη και όλα αυτά υπό την επίβλεψη της ιατρικής και των διεφθαρμένω φαρμακευτικών εταιρειών. Και ακόμη και η Pfizer αναγνωρίζει ότι τα εμβόλια περιέχουν κάτι που αναγκάζει αυτούς που εγχέονται να γίνουν υπερ-διασπορείς και μπορούν να μολύνουν τους μη εμβολιασμένους.
Και τι μπορούμε να πούμε για τις εκστρατείες πειθούς με παράλογα βραβεία, κίνητρα, δωροδοκίες και δώρα για τον εμβολιασμό των διστακτικών, που προσφέρουν σε όλο τον κόσμο;
Είναι αναμφίβολα πολύ ύποπτο ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να πείσουν τον πληθυσμό να εμβολιαστεί, Θα μπορούσε να είναι ότι πίσω από υπάρχει χειραγώγηση του νευρο-μάρκετινγκ, ενώ εκατομμύρια αγνοούν τα μακάβρια αποτελέσματα; Φαίνεται ότι θέλουν να καλύψουν ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά επιβλαβή και θανατηφόρο εμβολιασμό, ενώ οι μάζες πέφτουν στην παγίδα.
Αυτός είναι ο λόγος που για να αντιμετωπιστεί το τρομερό κακό που γίνεται, όλο και περισσότερα εκατομμύρια διαδηλώνουν ενάντια στη μεγάλη φάρσα του κοβιντισμού και της υγειονομικής τρομοκρατίας και απαιτούν όλοι οι υπεύθυνοι για αυτήν την ψευδή πανδημία να δικάζονται από ειδικό δικαστήριο όπως αυτό των Ναζί στη Νυρεμβέργη για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απόπειρα μιας παγκόσμιας γενοκτονίας.
Δημιουργός βίντεο Αλκυόν
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
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SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.
REVOLUT BANK
IBAN:GB09 REVO 0099 6902 1632 89
SWIFT / BIC: REVOGB21
Δικαιούχος ENERGY COMMUNICATIONS.
Σας ευχαριστούμε !
https://www.bitchute.com/channel/fpumUzO74ooC/
Ζούμε στην εποχή της μετα-αλήθειας, σε μια κοινωνία όπου βρίσκεται ως όπλο πειθούς που χρησιμοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης, πλένει εγκεφάλους εκατομμύρια ανθρώπων με τις ψευδείς πληροφορίες τους, μεταμφιεσμένες ως αλήθεια. Αναμφίβολα ο στόχος είναι να εφαρμοστεί η ψυχολογία του φόβου, ενώ αναγκάζουν να διατηρήσουν τις μάσκες και την κοινωνική αποστασιοποίηση και πιέζουν για μια ψευδή πανδημία για εμβολιασμό ολόκληρου του πληθυσμού, δημιουργώντας μια νέα ηθική υπόδουλων και υπάκουων σκλάβων που δεν σκέφτονται, προκαλώντας την αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, η ανεργία, η φτώχεια και η πείνα αυξάνονται όπως ποτέ άλλοτε, επιβάλλοντας πράσινα διαβατήρια για να μπορούν να ταξιδεύουν, κάτι που δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης, μέχρι τη δουλεία και στην πλήρη γενοκτονία.
Η μόνη αλήθεια εδώ είναι ότι υπάρχει μια γενοκτονική συνωμοσία εναντίον της ανθρωπότητας μέσω κάποιων πειραματικών εμβολίων που θα τροποποιήσουν το ανθρώπινο DNA, έτσι ώστε το σώμα να παράγει μέρος του ιού, την πρωτεΐνη ακίδα, η οποία προκαλεί αγγειακή βλάβη και όλα αυτά υπό την επίβλεψη της ιατρικής και των διεφθαρμένω φαρμακευτικών εταιρειών. Και ακόμη και η Pfizer αναγνωρίζει ότι τα εμβόλια περιέχουν κάτι που αναγκάζει αυτούς που εγχέονται να γίνουν υπερ-διασπορείς και μπορούν να μολύνουν τους μη εμβολιασμένους.
Και τι μπορούμε να πούμε για τις εκστρατείες πειθούς με παράλογα βραβεία, κίνητρα, δωροδοκίες και δώρα για τον εμβολιασμό των διστακτικών, που προσφέρουν σε όλο τον κόσμο;
Είναι αναμφίβολα πολύ ύποπτο ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να πείσουν τον πληθυσμό να εμβολιαστεί, Θα μπορούσε να είναι ότι πίσω από υπάρχει χειραγώγηση του νευρο-μάρκετινγκ, ενώ εκατομμύρια αγνοούν τα μακάβρια αποτελέσματα; Φαίνεται ότι θέλουν να καλύψουν ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά επιβλαβή και θανατηφόρο εμβολιασμό, ενώ οι μάζες πέφτουν στην παγίδα.
Αυτός είναι ο λόγος που για να αντιμετωπιστεί το τρομερό κακό που γίνεται, όλο και περισσότερα εκατομμύρια διαδηλώνουν ενάντια στη μεγάλη φάρσα του κοβιντισμού και της υγειονομικής τρομοκρατίας και απαιτούν όλοι οι υπεύθυνοι για αυτήν την ψευδή πανδημία να δικάζονται από ειδικό δικαστήριο όπως αυτό των Ναζί στη Νυρεμβέργη για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απόπειρα μιας παγκόσμιας γενοκτονίας.
Δημιουργός βίντεο Αλκυόν
Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Υποστηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Twitter: https://twitter.com/sfagigr
(Video)
Τα κανάλια μας:
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sfagigr
Rumble: https://rumble.com/c/c-508644
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVv1eYnTJhPDGxExgJeCGuQ
(Tο Youtube λόγω λογοκρισίας, μπορεί να έχει καταργήσει μερικά ή όλα τα βίντεο μας. Καλό θα είναι να τα βλέπετε από τα άλλα 2 κανάλια, όπως και να προωθείτε τα λίνκ από τα άλλα 2 κανάλια.)
Δεμερτζής Ιωάννης FaceBook:
https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9
https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.12
Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.
Paypal: [email protected]
Western Union
Απευθείας μέσω του:
https://www.e-paylink.com/
Παραλήπτης: Δεμερτζής Ιωάννης.
Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:
IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.
REVOLUT BANK
IBAN:GB09 REVO 0099 6902 1632 89
SWIFT / BIC: REVOGB21
Δικαιούχος ENERGY COMMUNICATIONS.
Σας ευχαριστούμε !
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