© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΘΕΛΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ? Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ... 💥
Follow
2
Share
Report
282 views • December 31, 2021
Ο Alexis Bugnolo, μοναχός της Φραγκισκανικής Αδελφότητας, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Gainesville, στη Florida των Ηνωμένων Πολιτειών με πτυχίο Ανθρωπολογίας και Πολιτισμού (Culture and Anthropology)., και περαιτέρω σπουδές Στατιστικής και Κοινωνικών Επιστημών.
Ο Alexis Bugnolo σαφής και χωρίς περιστροφές, δείχνει το δρόμο για να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη, την απάτη, τα μέτρα, τη λυσσαλέα επιμονή για να δεχτούμε ενέσεις θανάτου επειδή η εγκληματική συμμορία θέλει και αποπληθυσμό και απόλυτο έλεγχο. Η ελευθερία θέλει αρετή, τόλμη, δύναμη και αποφασιστικότητα, όχι απλά διαμαρτυρίες και παράπονα που έτσι κι αλλιώς δεν ακούγονται.
Τέλος η επιχειρηματολογία, που είναι ισχυρή και λογική αλλά δεν έχει απήχηση μπροστά στην παράνοια. Παίρνουν μέτρα για να χάσουμε το βιος μας, την αξιοπρεπή διαβίωσή μας αλλά και κάθε χαρά για τη ζωή? Καιρός να πάρουμε κι εμείς δραστικά μέτρα
ΤΩΡΑ πριν να'ναι αργά, για να πάρουμε πίσω την ελευθερία μας.
Το δικαίωμά μας να ΖΉΣΟΥΜΕ (κι όχι απλά να επιβιώνουμε) είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ.
Δεν τους ανήκει ο πλανήτης, η πατρίδα, τα παιδιά μας, τα σπίτια μας και η ζωή μας.
Ο Alexis Bugnolo σαφής και χωρίς περιστροφές, δείχνει το δρόμο για να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη, την απάτη, τα μέτρα, τη λυσσαλέα επιμονή για να δεχτούμε ενέσεις θανάτου επειδή η εγκληματική συμμορία θέλει και αποπληθυσμό και απόλυτο έλεγχο. Η ελευθερία θέλει αρετή, τόλμη, δύναμη και αποφασιστικότητα, όχι απλά διαμαρτυρίες και παράπονα που έτσι κι αλλιώς δεν ακούγονται.
Τέλος η επιχειρηματολογία, που είναι ισχυρή και λογική αλλά δεν έχει απήχηση μπροστά στην παράνοια. Παίρνουν μέτρα για να χάσουμε το βιος μας, την αξιοπρεπή διαβίωσή μας αλλά και κάθε χαρά για τη ζωή? Καιρός να πάρουμε κι εμείς δραστικά μέτρα
ΤΩΡΑ πριν να'ναι αργά, για να πάρουμε πίσω την ελευθερία μας.
Το δικαίωμά μας να ΖΉΣΟΥΜΕ (κι όχι απλά να επιβιώνουμε) είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ.
Δεν τους ανήκει ο πλανήτης, η πατρίδα, τα παιδιά μας, τα σπίτια μας και η ζωή μας.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.