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[VF] The sequel to The fall of the Cabal • Part. 18 • Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Le Vlogue
Le Vlogue
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117 views • August 10, 2022

Qui est la Cabale ? Dans cette série, la Cabale est pleinement exposée. Cette suite n'a rien à voir avec Q, ni avec Trump. Il s'agit de la Cabale. Elle vous donnera des informations qui vous feront tomber à la renverse. Crime, meurtre, blanchiment d'argent, cartels, haute trahison, tout cela sous votre nez... Voici la Cabale.

Partie 18 : « Covid-19 et 5G : les ultimes armes de destruction massive de la Cabale. Cependant, saviez-vous que le virus SARS-CoV2 n'a jamais été isolé et que son existence n'a donc jamais été prouvée ? Selon les faits scientifiques, le Covid-19 n'est qu'une autre grippe. Alors comment se fait-il que le monde entier se soit arrêté ? Qu'est-ce qui était si différent cette fois-ci, par rapport aux autres saisons de grippe ? Ce n'était certainement pas le nombre de victimes ! Même le CDC et l'OMS ont admis que plus de personnes sont mortes de la grippe de 2018 que de celle-ci. Alors que s'est-il passé ? Tout était prémédité, c'est peut-être la chose la plus triste et la plus effrayante de toutes. Examinons le rôle des médias, de Bill Gates et de l'OMS, et voyons pourquoi cette grippe est devenue si incontrôlable... »


Par ailleurs, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, il est vivement recommandé de visionner la première série : The fall of the Cabal ; Disponible en VF ou VOSTFR dans la section "Playlists" de ma chaîne Brighteon :


https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe/playlists?page=1

Source vidéo :

https://www.bitchute.com/video/gxzee45A4l3h/


Site vidéos originales de la série

https://greatawakeningreport.com/the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal/
==============================
Mon blogue :

https://www.margueriterothe.com/


GAB : 🐸

https://gab.com/MargueriteRothe


Mes chaînes vidéo :

https://rumble.com/user/MargueriteRothe

https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe

https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/

https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)

Keywords
corruptionfedgenocidedavossatanismeluciferianismeeugenismecabalekabbalemagie noirecrimes contre humaniteguerre bacteriologiqueomc
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