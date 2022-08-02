Panamá 🇵🇦 y la Despoblación de Centroamerica

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Los dominós ya comenzaron a caer. Primero Sri Lanka, le sigue Panamá? Tiene sentido. Los dos países dependen del transporte marítimo. La presencia geopolítica en Centroamérica de los imperios controladores estadounidenses chinos y rusos se intensifica. Sucederá la re-ocupación militar de Panamá? Ya sea estadounidense, rusa o china? Puede ser. Con la caída de estos países estados Unidos puede entrar a poner orden. El Salvador esta con Rusia y Nicaragua con China. Cómo puedes ver, Centroamérica es clave. En este video desmenuzamos el tema.