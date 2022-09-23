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Ислам и кит, который несёт Землю на спине. Атеист признал чудо ислама! Исламская наука доказала.68:1
The Masked Arab Russian
The Masked Arab Russian
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23 views • September 23, 2022

Сура и Тафсир к ней на Русском:https://quran-online.ru/68:1
Источники и ссылки к видео: Сайт Tafsir: (Главные Тафсиры на арабском языке можно найти тут) http://www.altafsir.com/ Ибн Касир касательно аята о ките: [Арабский] https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=7&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1 (Неполный) Перевод Ибн Касира на английский язык для данного аята, где отсутствует перевод с оригинального арабского варианта… А может специально?)
http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Qalam/Which-was-revealed-in-Makkah
 Тафсир Джалалайн касательно трона бога на воде в Суре 11:7, - показывает, что автор Корана думал, что голубые небеса были океанами воды над землей. https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=11&tAyahNo=7&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 Тафсир Тануил аль-Микбас на английском касательно истории о ките. https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSoraNo=68&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 Тафсир Джалалайн объясняет позицию большинства исламских ученых о том, что Земля – плоская, а не сферическая как об этом говорят астрономы. https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=88&tAyahNo=20&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 Достоверный хадис про Землю на спине кита [Арабский] http://hdith.com/?s=%D8%AB%D9%85+%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%81%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%D8%8C+%D8%AB%D9%85+%D9%83%D8%A8%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87


Достоверный хадис, объясняющий, что Мухаммед молился, чтобы ибн Аббаса научили интерпретировать Коран:

На арабском и английском: http://www.sunnah.com/urn/1301700 На русском: https://isnad.link/book/sunan-ibn-madzhah/1-kniga-o-sledovanii-sunne-poslannika-allaha-da-blagoslovit-ego-allah-i-privetstvuet-hadisy-1-266/dostoinstva-ibn-abbasa-da-budet-dovolen-im-allah Достоверный хадис от Сахих Муслима касательно того, что Мухаммед молился о том, чтобы Ибн Аббасу дали глубокое понимание религии: http://www.sunnah.com/muslim/44/198 Достоверный хадис от Сахих Бухари касательно того, что Мухаммед молился чтобы Ибн Аббас стал ученым-богословом: На арабском и английском: http://www.sunnah.com/bukhari/4/9 На русском: https://isnad.link/book/sahih-al-buhari/62-kniga-o-dostoinstvah-spodvizhnikov-proroka-hadisy-3649-3775/24-glava-upominanie-ob-ibn-abbase-da-budet-dovolen-allah-imi-oboimi Шиитский Хадис от Имама Джафара аль-Садика о ките, который несёт Землю на своей спине и о том, что землетрясения случаются, когда кит видит маленькую рыбку, от которой он в ужасе. Хадис Аль-Кафи, том восемь, часть шесть Страница 45 по ссылке: https://shiapdfresources.files.wordpress.com/2014/08/alkafi_vol8_part-6.pdf Тафсир Джалалайн, в котором даётся объяснение того, что «Нун» означает кита, как часть прозвища Юнуса (пророк Иона) в Коране 21:87: https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=21&tAyahNo=87&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 Спасибо! 

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islamthe earthwhale
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