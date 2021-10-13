Kvällens galenskap 211013

1. Ingrid och Maria - Journalisterna som står på din sida. Allt fler, som exempelvis journalisten Ivar Arpi, ställer sig nu frågan: Vart ska svenskarna fly när vårt land har blivit obeboeligt för oss? Judarna flyr till Israel, men vart ska vi svenskar ta vägen?2. Enligt partiledare, den tidigare centerpartisten, Mikail Yüksel var Lars Vilks en rasistisk provokatör vars konst beskrivs som drivande i arbetet för att polarisera det svenska samhället. Det har kommit att symbolisera normalisering och acceptans av islamofobi och rasism i samhället. Därför bör Nimis omgående brännas ner av länsstyrelsen. Det vore inte en dag för sent.3. Idag uppmanar den islamistiska politikern Mikail Yüksel, partiledare för Partiet Nyans i en debattartikel i GP att det bör bli fler anlagda bränder i Sverige och som den mest aktuella måltavla pekar han ut Lars Vilks träskulptur Nimis. Jag är nog inte ensam om att undra vad aggressiva muslimer vill bränna härnäst?4. I maj infördes vaccinationspass för allmänheten i Litauen med den orwellska beteckningen ”Opportunity Pass”, som används för medborgare som är 16 år eller äldre. Systemet har utvecklats så till den grad att det i praktiken gjort att ovaccinerade personer blivit av med de medborgerliga fri- och rättigheter de tidigare haft i landet.5. Målet är att Sverige ska dela ut "minst" 15 miljarder skattekronor årligen i "klimatbistånd". Med det här beskedet så kommer Sverige att vara den utan jämförelse största givaren av klimatbistånd per person i världen, säger klimatminister Per Bolund (MP) enligt Europaportalen.6. Strypgrepp på bilismen – ingen slipper undan lilla Miljöpartiet. Dyrare bilar. Högre skatt. Mindre subventioner. Dyrare bränsle. Dyrare el. Dyrare försäkring. Dyrare parkering. Färre P-platser. Trängre på gator och vägar.7. Ett skäl till att antisemitismen kunnat öka är att alla svenska etablissemang fram till nu förtigit vilka det är som står för det ökade hatet – muslimska invandrare. Medier, politiska partier och andra samhällsinstitutioner vill gärna tala om högerextremister som de onda och man vägrar se denna ondska hos invandrarna, som man programmerats att tycka synd om.8. Stoppa covidvaccination av barn säger Läkaren Hanna Åsberg. Hon engagerade sig i "Bota Sverige" eftersom hon tyckte det var helt fel att endast fokusera på ej beprövade vacciner när det har framkommit att det finns fungerande behandlingar baserade på Hyperkrokodil och Ivrig Nektarin som är gamla läkemedel med låg risk.