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Песня "Монастырь концлагерного типа"
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20 views • November 22, 2020
Песня "Монастырь концлагерного типа"
Барановирус не прошел триаду Коха,
а потому он лишь наглая ложь и инструмент фашизма.
Весь мир превратили в скотский загон,
Где вивисекции не будет конца.
А на вид - монастырь, где строгий закон,
И забота о пастве в поте лица.
Вместо рясы намордник, вместо устава - закон.
Вместо настоятеля - доктор, большой мудозвон,
Вместо библии наВОЗным циркуляром он осенен.
И на границе поставлен надежный заслон -
Выход оттуда здоровья рабам запрещен.
Не надо слов и рабского терпенья -
Прошла пора бездействий и забав.
Когда кругом маразм и разложенье,
Плевать на монастырь и на его устав.
(это припев)
Лженаука в религию превращена,
Ведь без доказательств она
Лишь мракобесье, и грош ей цена.
Одной "утверждалкой" она снабжена.
Не надо доказывать,
А лишь утверждать.
Придумаем вирус,
И нам плевать:
Безмозглому миру
Надо лишь жрать,
Не просит он ничего доказать,
Поэтому будем лишь утверждать.
Барановирус просто бред,
Обман всемирного масштаба.
Нет НИЧЕГО, когда триады Коха нет -
Лишь ложь фашистского генштаба.
Припев
Монастырь лженаукою осенён,
Фашистами создан и освящён,
И к их идеалу он устремлён -
Концлагерю нацистских времён.
Паства привыкла продажным ученым внимать
И поверит во всё, что они утверждать
Станут, чтобы её отвлекать, усыплять
И под соусом этим её истреблять.
Что надо сейчас вместо слов?
Искать из концлагеря выход.
И он очень прост, он таков:
Общины разумных людей как исход
Из ада фашизма. Ну так вот
Это почти что библейский исход:
Через море маразма, вплавь или вброд,
Пока не достигнем свободы высот.
Припев
Барановирус не прошел триаду Коха,
а потому он лишь наглая ложь и инструмент фашизма.
Весь мир превратили в скотский загон,
Где вивисекции не будет конца.
А на вид - монастырь, где строгий закон,
И забота о пастве в поте лица.
Вместо рясы намордник, вместо устава - закон.
Вместо настоятеля - доктор, большой мудозвон,
Вместо библии наВОЗным циркуляром он осенен.
И на границе поставлен надежный заслон -
Выход оттуда здоровья рабам запрещен.
Не надо слов и рабского терпенья -
Прошла пора бездействий и забав.
Когда кругом маразм и разложенье,
Плевать на монастырь и на его устав.
(это припев)
Лженаука в религию превращена,
Ведь без доказательств она
Лишь мракобесье, и грош ей цена.
Одной "утверждалкой" она снабжена.
Не надо доказывать,
А лишь утверждать.
Придумаем вирус,
И нам плевать:
Безмозглому миру
Надо лишь жрать,
Не просит он ничего доказать,
Поэтому будем лишь утверждать.
Барановирус просто бред,
Обман всемирного масштаба.
Нет НИЧЕГО, когда триады Коха нет -
Лишь ложь фашистского генштаба.
Припев
Монастырь лженаукою осенён,
Фашистами создан и освящён,
И к их идеалу он устремлён -
Концлагерю нацистских времён.
Паства привыкла продажным ученым внимать
И поверит во всё, что они утверждать
Станут, чтобы её отвлекать, усыплять
И под соусом этим её истреблять.
Что надо сейчас вместо слов?
Искать из концлагеря выход.
И он очень прост, он таков:
Общины разумных людей как исход
Из ада фашизма. Ну так вот
Это почти что библейский исход:
Через море маразма, вплавь или вброд,
Пока не достигнем свободы высот.
Припев
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