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Geloftedag 16 Desember
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1 view • December 20, 2021
Psa 50:14 Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;
Psa 50:15 en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.
Psa 50:16 Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond—
Psa 50:17 terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp?
Psa 50:18 As jy ‘n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers.
Psa 50:19 Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog.
Psa 50:20 Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy.
Psa 50:21 Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy dink Ek is net soos jy! Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel.
Psa 50:22 Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat Ek nie verskeur sonder dat iemand red nie.
Psa 50:23 Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet.
Psa 50:15 en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.
Psa 50:16 Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond—
Psa 50:17 terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp?
Psa 50:18 As jy ‘n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers.
Psa 50:19 Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog.
Psa 50:20 Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy.
Psa 50:21 Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy dink Ek is net soos jy! Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel.
Psa 50:22 Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat Ek nie verskeur sonder dat iemand red nie.
Psa 50:23 Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet.
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