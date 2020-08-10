Δεν κινδυνεύει η υγεία του λαού ... κινδυνεύει η ψυχή του λαού! - π. Βασίλειος Βολουδάκης

Μια ακόμη εξαιρετική ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη.

(Αποσπάσματα από την ομιλία της 9ης Αυγούστου 2020)

- Όσο περνάει ο καιρός πολλαπλασιάζονται τα τέστ που γίνονται. Και είναι φυσικό να υπάρχουν ΘΕΤΙΚΟΙ, όχι στη νόσο, αλλά ΘΕΤΙΚΟΙ ως προς τα αντισώματα. Δεν πάσχουν αυτοί που αναφέρονται, δεν αρρωσταίνουν, δεν πάνε στα Νοσοκομεία, δεν διασωληνώνονται, απλώς το τέστ δείχνει ότι έχουν κάποια στοιχεία, αλλά αυτά τα στοιχεία τα δείχνει το τέστ ακόμα και αν έχεις μια απλή γρίππη, μια απλή ίωση. Δεν “λέει” (το τέστ) αυτό είναι κορωναϊός, δεν έχει διακριτικά αυτό το τέστ. Αυτά τα λέω γιατί τα συζητώ με γιατρούς, δεν τα λέω μόνος μου.

- Ότι και να συμβαίνει, ότι και να αποφασιστεί, δεν επιτρέπεται να αποφασίζεται μαζί με τις κρατικές αρχές. Η Εκκλησία δεν έχει καμμία σχέση με τις κρατικές αρχές παρ’ εκτός των υποχρεώσεων των νομικών που έχει. Αυτά λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ... για να μην νομίσετε ότι τα λέγει ο π. Βασίλειος.

- Η Εκκλησία δεν είναι μόνο για τους υγιείς, είναι για να “κάνει καλά” τους ασθενείς, αλλά όχι στελνοντάς τους στο σπίτι τους ..... φέρνοντάς τους μέσα στην Εκκλησία. Πολύ περισσότερο, όταν ότι συμβαίνει δεν είναι αληθές.

- Ο Θεός δεν θα αφήσει αυτήν την ασέβεια ... δεν θα αφήσει αυτόν τον λαό χωρίς ποιμένες!

- Έμαθα από υψηλά ιστάμενο πρόσωπο ότι μέχρι το 2027 σκοπεύουν να διατηρήσουν αυτή την κατάσταση με τους περιορισμούς στην Εκκλησία.

Δεν θα τους αφήσει ο Θεός ... αλλά λέω: μέχρι το 2027 σκοπεύουν να μη μείνει κανείς Ορθόδοξος.

- Θέλουν να κάνουν -ντε φάκτο- έναν Οικουμενισμό μέσω της Ιατρικής!