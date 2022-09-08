Cosa è (e cosa non è) il diossido di cloro

In questo video il biologo e dottore honoris causa Andreas Kalcker (creatore dei protocolli terapeutici del diossido di cloro) illustra la sua grande potenzialità terapeutica e smonta con prove scientifiche perché non solo non è vero come affermano le potenti aziende farmaceutiche che è tossico, ma piuttosto che è la vera scoperta medica più importante degli ultimi 100 anni.