Mr. V (1η) - ΑΥΤΑ, ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΡΥΨΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40_04_11_2017

Η εναλλακτική ενημέρωση στα καλύτερα της !!

Παρασκήνιο, ιστορία, ειδήσεις που συνήθως δεν κοσμούν τα βοθροκάναλα και την πλειοψηφία των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής εξαπάτησης. Ενημέρωση για "ψαγμένους" και αχόρταγους για την αλήθεια όσο πικρή και στενάχωρη να είναι. Για όσους τελικά πιστεύουν και αποδέχονται πως :

«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»





Θέμα εκπομπής : Η αλλαγή στην πορεία της Ιστορίας

Ερωτήσεις εκπομπής :



1) Ποια η προ του πολέμου (Β' ΠΠ) ατμόσφαιρα είτε στη περιοχή μας είτε στην

Ευρώπη ; (00:55)

2) Υπήρχαν σημάδια για το τι ερχόταν στην Ελλάδα και ποια ; Υπήρξαν και

προκλήσεις ; (05:24)

3) Πόσο συνέβαλε το ανίερο γεγονός του άνανδρου τορπιλισμού της "Έλλης" στις

15/08/1940 στη νικηφόρο προσπάθεια μετά ; Ξέραμε ποιοι ήσαν πίσω από το

τραγικό συμβάν τότε ; (06:57)

4) Υπήρξε προπαρασκευή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος για τα

επερχόμενα ; Αληθεύει πως οι αποθήκες πυρομαχικών ήσαν άδειες ; (10:30)

5) Γνώριζε η Ελληνική κυβέρνηση τις κινήσεις και ημερομηνίες που είχε ο

εχθρός για τη εισβολή ; (15:35)

6) Ποια ήταν η θέση της - τότε - Αλβανίας απέναντί μας ; Αντιστάθηκε ή

συντάχθηκε τελικώς με τον εχθρό ; (17:32)

7) Ποιοι ήταν οι σχεδιασμοί μας για την φύλαξη των συνόρων τότε ; Γραμμή

Μεταξά (19:12)

8) Βοήθησαν, και σε ποιο βαθμό, οι λεγόμενοι "Σύμμαχοι" μας ; (31:23)

9) Ήταν τελικά δολοφονία ο θάνατος του Ιωάννη Μεταξά ; (36:05)

10) Έγιναν προσπάθειες ειρηνεύσεως στο μέτωπο ; (39:35)

11) Ο ρόλος του Ιωάννη Μεταξά (44:05)

12) Η αποτυχημένη απόπειρα βοήθειας των Αμερικάνων στην Ελλάδα (47:43)

13) Ο συμμοριτοπόλεμος, το ευχαριστώ των "Συμμάχων" στην Ελλάδα (49:50)

14) Η 28η Οκτωβρίου 1940 (52:48)