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Le Dr Hodkinson est horrifié par ce spectacle... Le pire de l'histoire médicale !
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30 views • September 14, 2021
Source vidéo : https://rumble.com/vmg18b-le-dr-hodkinson-est-horrifi-par-ce-spectacle...-le-pire-de-lhistoire-mdical.html?mref=6zof&;mrefc=2
Le docteur Hodkinson est indigné par la tragédie humaine qui se joue sous nos yeux, il passe donc ce message: Ne croyez surtout rien de ce qu'on tente de vous faire gober pour vérité, ce ne sont que mensonges et propagandes cette plandémie ne reste ni plus ni moins qu'une bonne veille mauvaise grippe saisonnière et rien d'autre !!! Tout ceci est construit sur la PEUR et la PROPAGANDE, articulé intentionnellement autour du test PCR qui a fabriqué
95% de faux positifs sur des gens en BONNE SANTÉ et la SURVEILLANCE TOTALITAIRE ET DICTATORIALE qui interdit et censure toute expression contraire au narratif de la pensée unique DE CES CABALISTES MACHIAVÉLIQUES. CES NOUVEAUX NAZIS ont, dorénnavant, pris le controle et verrouillé tous les pans du système, empéchant quiconque d'émettre un avis contraire !!! IL ACCUSE DONC IMPLICITEMENT LES MÉDECINS, LES POLITICIENS ET BIEN SUR LES MÉDIAS QUI SE RENDENT TOUS COMPLICES DE CETTE MASCARADE EN ACCEPTANT PAR LACHETÉ CETTE COMPROMISSION, PRÉFÉRANT PRIVILÉGIER L'ARGENT PLUTOT QUE L'ÉTHIQUE. LA POLITIQUE QUI FAIT DE LA MÉDECINE SON CHEVAL DE BATAILLE DEVIENT UN JEU EXTREMEMENT DANGEREUX, IL RAPPELLE AU PASSAGE QUE FAUCI A CRÉÉ CE PSEUDO-VIRUS ET QUE NOUS DEVONS TOUS NE PLUS AVOIR PEUR ET REFUSER TOUT VACCIN QUEL QU'IL SOIT !!!
Pour rappel, le Dr Hodkinson, nest pas le premier venu, en effet il a obtenu ses diplômes de médecine générale à l'Université de Cambridge au Royaume-Uni (M.A., M.B., B. Chir.) où il a été chercheur au Corpus Christi College. Après une résidence à l'Université de la Colombie-Britannique, il est devenu pathologiste généraliste agréé du Collège royal (FRCPC) et également membre du College of American Pathologists (FCAP). Il est en règle avec le Collège des médecins et chirurgiens de l'Alberta et a été reconnu par la Cour du Banc de la Reine en Alberta comme un expert en pathologie.
Son impressionnant CV ici:
https://medmaldoctors.ca/dr-roger-hodkinson/
Le docteur Hodkinson est indigné par la tragédie humaine qui se joue sous nos yeux, il passe donc ce message: Ne croyez surtout rien de ce qu'on tente de vous faire gober pour vérité, ce ne sont que mensonges et propagandes cette plandémie ne reste ni plus ni moins qu'une bonne veille mauvaise grippe saisonnière et rien d'autre !!! Tout ceci est construit sur la PEUR et la PROPAGANDE, articulé intentionnellement autour du test PCR qui a fabriqué
95% de faux positifs sur des gens en BONNE SANTÉ et la SURVEILLANCE TOTALITAIRE ET DICTATORIALE qui interdit et censure toute expression contraire au narratif de la pensée unique DE CES CABALISTES MACHIAVÉLIQUES. CES NOUVEAUX NAZIS ont, dorénnavant, pris le controle et verrouillé tous les pans du système, empéchant quiconque d'émettre un avis contraire !!! IL ACCUSE DONC IMPLICITEMENT LES MÉDECINS, LES POLITICIENS ET BIEN SUR LES MÉDIAS QUI SE RENDENT TOUS COMPLICES DE CETTE MASCARADE EN ACCEPTANT PAR LACHETÉ CETTE COMPROMISSION, PRÉFÉRANT PRIVILÉGIER L'ARGENT PLUTOT QUE L'ÉTHIQUE. LA POLITIQUE QUI FAIT DE LA MÉDECINE SON CHEVAL DE BATAILLE DEVIENT UN JEU EXTREMEMENT DANGEREUX, IL RAPPELLE AU PASSAGE QUE FAUCI A CRÉÉ CE PSEUDO-VIRUS ET QUE NOUS DEVONS TOUS NE PLUS AVOIR PEUR ET REFUSER TOUT VACCIN QUEL QU'IL SOIT !!!
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