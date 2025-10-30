Al Borde de la Guerra Nuclear - destacado de la entrevista 3

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





Mike Adams y Steve Quayle analizan el colapso inminente del programa de cupones de alimentos en EE. UU., cuyo fin está previsto para el sábado, lo que podría provocar violencia y caos generalizados. Ambos destacan la inestabilidad financiera del país, la falta de recursos del ejército estadounidense y la amenaza nuclear proveniente de Rusia y China.

Quayle advierte sobre la posibilidad de un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos y el riesgo de una guerra civil interna. También abordan la agenda globalista, el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y los peligros de las tecnologías avanzadas de vigilancia.

Quayle subraya la necesidad de preparación personal y conciencia situacional ante las crisis que se avecinan, enfatizando la importancia de estar listos tanto física como mentalmente para los desafíos futuros.