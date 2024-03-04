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Русские, вас ненавидит весь мир! Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды. Даже не Мордор - барачный сортир. Рак человечества. Перхоть природы. Вам, превращающим в тир города, Бьющим по детским домам и больницам, Не оправдаться уже никогда, Не отмолиться и не отстраниться. Ум и достоинство, право и честь, Ну и, конечно, свобода - особо, Все, что на свете прекрасного есть - Будит в вас только холуйскую злобу. Дело не в путине. Он - это вы. Он - воплощение вашего духа. Всех - даже публики с "Эха Москвы", Нам уже похуй, хоть эхо, хоть ухо! Все, чем кичились вы множество лет, Кончилось Харьковом и Волновахой; Русский хоккей или русский балет Тоже теперь отправляются нахуй. Русские твари, горите в аду! Я атеист и не верю в загробный, Но гарантирую - вашу орду И на земле ожидает подобный. Русские, вас ненавидит весь свет В каждом значенье последнего слова, Скоро за все вы дадите ответ, Не пропустив ничего из былого. Время концепцию пересмотреть - Вас причисляли ошибочно к людям, И, когда будете, суки, гореть, Мы на вас даже мочиться не будем. 1 марта 2022