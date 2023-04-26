El sector primario agoniza en España mientras importamos de Marruecos

Nuestros políticos traidores defienden los intereses de Marruecos mientras hunden España.

Te lo cuenta Feli, uno de los pocos ganaderos de ovejas en extensivo que resiste en el frente de batalla en el que se ha convertido el medio rural en España.

No todos los países europeos están masacrando su sector primario, por eso lo mejor que puedes hacer es irte de España.

Extracto del video del canal de Youtube de Feli Martín Crespo año 2022 https://youtu.be/-6vwSSeWkTQ