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Η φιλοσοφία χθες και σήμερα – 2η ώρα, 6o (και τελευταίο) μάθημα - B. Κάλφας, 13-5-2013
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2 views • April 02, 2020
Η φιλοσοφία χθες και σήμερα – 6o (και τελευταίο) μάθημα - B. Κάλφας, 13-5-2013
O καθηγητής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βασίλης Κάλφας, συγγραφέας, επιστημονικός επιμελητής σειρών φιλοσοφίας σε διάφορους εκδοτικούς οίκους και συνυπεύθυνος για τη μετάφραση των Απάντων του Αριστοτέλη, αναφέρεται σε έξι συναντήσεις μεγάλης διάρκειας στη γέννηση και στην εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, από τον Θαλή έως τον Αριστοτέλη.
Αυτό είναι το έκτο και τελευταίο από τα μαθήματα του κύκλου, τα οποία, στο σύνολό τους, βιντεοσκοπήθηκαν και βρίσκονται αναρτημένα στο Blod. Θέμα του είναι οι συναρπαστικοί και τόσο διαφορετικοί φιλοσοφικοί κόσμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
https://www.blod.gr/lectures/i-filosofia-hthes-kai-simera-ekto-kai-teleytaio-mathima/
O καθηγητής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βασίλης Κάλφας, συγγραφέας, επιστημονικός επιμελητής σειρών φιλοσοφίας σε διάφορους εκδοτικούς οίκους και συνυπεύθυνος για τη μετάφραση των Απάντων του Αριστοτέλη, αναφέρεται σε έξι συναντήσεις μεγάλης διάρκειας στη γέννηση και στην εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, από τον Θαλή έως τον Αριστοτέλη.
Αυτό είναι το έκτο και τελευταίο από τα μαθήματα του κύκλου, τα οποία, στο σύνολό τους, βιντεοσκοπήθηκαν και βρίσκονται αναρτημένα στο Blod. Θέμα του είναι οι συναρπαστικοί και τόσο διαφορετικοί φιλοσοφικοί κόσμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
https://www.blod.gr/lectures/i-filosofia-hthes-kai-simera-ekto-kai-teleytaio-mathima/
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