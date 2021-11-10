© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Να γιατί πας κατά διαόλου....
Follow
2
Share
Report
90 views • November 10, 2021
Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη
Geron Nektarios
Να γιατί πας κατά διαόλου. Τι φταίει και πάμε κατά διαόλου; Γιατί η οικογένειά μου πηγαίνει χάλια; Γιατί καταστρέφομαι οικονομικά; Γιατί δεν αλλάζει η ζωή μου προς το καλύτερο; Γιατί υπάρχει γκρίνια μέσα στην οικογένειά μου; Τι χρειάζεται να κάνω εγώ και η οικογένειά μου για να αλλάξει η κατάσταση;
Πώς θα σταματήσουν τα προβλήματα που έχουμε μέσα στην οικογένεια; Τι λάθη γίνονται και πάμε κατά διαόλου οικογενειακώς; Από που να ξεκινήσουμε να κάνουμε αλλαγές; Ενώ πάω στην Εκκλησία, γιατί δεν βοηθά ο Θεός; Κάνω την προσευχή μου κάθε μέρα, γιατί δεν ακούει ο Θεός; Ποιες ευχές και πότε βοηθούν στο πρόβλημα;
Geron Nektarios
Να γιατί πας κατά διαόλου. Τι φταίει και πάμε κατά διαόλου; Γιατί η οικογένειά μου πηγαίνει χάλια; Γιατί καταστρέφομαι οικονομικά; Γιατί δεν αλλάζει η ζωή μου προς το καλύτερο; Γιατί υπάρχει γκρίνια μέσα στην οικογένειά μου; Τι χρειάζεται να κάνω εγώ και η οικογένειά μου για να αλλάξει η κατάσταση;
Πώς θα σταματήσουν τα προβλήματα που έχουμε μέσα στην οικογένεια; Τι λάθη γίνονται και πάμε κατά διαόλου οικογενειακώς; Από που να ξεκινήσουμε να κάνουμε αλλαγές; Ενώ πάω στην Εκκλησία, γιατί δεν βοηθά ο Θεός; Κάνω την προσευχή μου κάθε μέρα, γιατί δεν ακούει ο Θεός; Ποιες ευχές και πότε βοηθούν στο πρόβλημα;
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.