Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Geron Nektarios

Να γιατί πας κατά διαόλου. Τι φταίει και πάμε κατά διαόλου; Γιατί η οικογένειά μου πηγαίνει χάλια; Γιατί καταστρέφομαι οικονομικά; Γιατί δεν αλλάζει η ζωή μου προς το καλύτερο; Γιατί υπάρχει γκρίνια μέσα στην οικογένειά μου; Τι χρειάζεται να κάνω εγώ και η οικογένειά μου για να αλλάξει η κατάσταση;

Πώς θα σταματήσουν τα προβλήματα που έχουμε μέσα στην οικογένεια; Τι λάθη γίνονται και πάμε κατά διαόλου οικογενειακώς; Από που να ξεκινήσουμε να κάνουμε αλλαγές; Ενώ πάω στην Εκκλησία, γιατί δεν βοηθά ο Θεός; Κάνω την προσευχή μου κάθε μέρα, γιατί δεν ακούει ο Θεός; Ποιες ευχές και πότε βοηθούν στο πρόβλημα;