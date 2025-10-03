© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΡΑ;
Δείτε σε αυτό το σύντομο βίντεο των 03':01" με ακρίβεια και εκπληκτική διαισθητική-διεισδυτική ματιά και πάρτε μια γερή δόση γεύσης για το πως θα είναι πολύ σύντομα — έως το όχι πλέον και τόσο μακρινό 2030 — «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» (“THE FUTURE WITH CBDCs”) ~ Μία διαφήμιση από την “Palantir Technologies” σε παραγωγή της “TFTC”.