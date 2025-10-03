ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΡΑ;

Δείτε σε αυτό το σύντομο βίντεο των 03':01" με ακρίβεια και εκπληκτική διαισθητική-διεισδυτική ματιά και πάρτε μια γερή δόση γεύσης για το πως θα είναι πολύ σύντομα — έως το όχι πλέον και τόσο μακρινό 2030 — «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» (“THE FUTURE WITH CBDCs”) ~ Μία διαφήμιση από την “Palantir Technologies” σε παραγωγή της “TFTC”.