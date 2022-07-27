Bomba EXPLOTA en las Georgia Guidestones

Construidas con medidas cuánticas igual que el Calendario Azteca y tantas obras de la humanidad hechas por las elites controladoras, ayer hubo una explosión en las piedras apocalípticas en Elberton Georgia, EUA. Anónimamente colocadas en 1980, estas piedras decretan la despoblación de la humanidad como una base para la nueva “Era de la Razón”, fomentada por diversidad y buena salud. Dan numeros: La humanidad tiene que estar en menos de 500 millones de habitantes. Piedras funcionan como COMPÁS RELOJ CALENDARIO Decreto escrito en 8 lenguajes. Instrucciones de cómo sobrevivir un evento apocalíptico.

Exactamente QUE DICEN?

1. Mantener a la humanidad a menos de 500,000 personas en perpetuo todo balance con la naturaleza.

2. Guiar la reproducción con sabiduría, mejorando la salud y la diversidad.

3. Unir a la humanidad con un nuevo lenguaje vivo.

4. Reglamentar la pasión, la fe y las tradiciones, todo con razonamiento balanceado.

5. Proteger a la gente, las naciones y las leyes y cortes justas.

6. Permitir a todas las naciones reglamentar a sus países y resolver disputas externas en una corte mundial.

7. Evadir leyes mediocres y a oficiales inútiles.

8. Balancear derechos personales con deberes sociales.

9. Valorar la verdad, la belleza y el amor, buscando armonía con lo infinito.

10. No ser un cáncer al planeta, darle su lugar a la naturaleza, darle su lugar a la naturaleza.

