Хоть один здравомыслящий. Населению вынесли смертный приговор؟.. Спасёт кого-то из раскаившихся и обратившихся только БАЖЕНСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Vera Nika 133 followers Follow 5 Share Add to... Share Report

737 views • December 19, 2021



"«Как и было предсказано, армию будут разваливать, а вместо неё бригады быстрого назначения, будет полицейское государство строгого режима. Они же и будут ловить людей чтобы чипировать…

Видела я эти лица, не обезображенные интеллектом, в своём очень странном сне лет семь назад... Помню что было то, что в нашей стране типа комендантского часа, безлюдные улицы, пустые города, ... я не могла понять почему мы прячемся от НАШЕЙ армии, рода войск которых я не могла понять, но я точно знала что это именно НАШИ. Видела как они устраивали облавы и забирали людей в такие же точно белые машины без опознавательных знаков, как на фото. Недоумение вызывало то, что хватали всех подряд, кого то быстро отпускали, кого то не очень…» (видимо, в зависимости от наличия или отсутствия удостоверения-паспорта — цифровой «ID-карточки» с, соответственно, полученным при оформлении этого биопаспорта, лазерным «начертанием». — Прим. авт.) (3rm.info).



Сон-видение, которое было показано простому руському человеку живущему в РФ, в городе Санкт-Петербурге, о внедрении карточек.



«Этот сон, приснился мне 13 декабря 2013 г.

Мне было показано, что карточки введут насильственным образом через «теракты». …Всё происходило во сне настолько реально, как реально вы можете дотронуться своей руки. Так вот, я вышел из той комнаты, где смотрел ... это предупреждение. Я увидел Невский проспект, в районе гостиного двора (Санкт-Петербург). Я знал, что скоро, в этом районе будет взрыв, так как именно это я и видел... Потом я свернул во двор и увидел много военных полицейских, (именно военных полицейских) и они стояли там во дворах, как будто прятались. Они меня не трогали, так как ещё взрыва не было…



Сначала прошло очень маленькое и короткое время, словно они ждали команды после взрыва. Как только команда была дана, они везде, в рассыпную, стали ловить людей и собирать их на каком-то огромном футбольном поле, предлагая им принять идентификационный номер (карту). Те, кто принимал, становились *свободными* их отпускали, так как полиция говорила им, что если у них будет карта, то они не будут под подозрениями в «террористических актах». Люди не понимали, что произходит. Многие пытались вырваться из этого футбольного поля, но полицейские их там удерживали насильно... Полицейских было так много, что города, почти что сразу опустели на большой процент от сегодняшнего населения.



Да, именно города, так как они первые попали под облаву полицейского режима...

Я видел именно наше время, так как люди ходили в одеждах, которую мы носим именно сейчас. Я не видел цифр и дат, но я видел именно наше время и наши дни. Это не была зима, это было лето или весна. Правительство НЕ СОБИРАЕТСЯ ВВОДИТЬ КАРТОЧКИ ПОСТЕПЕННО, то, что они пишут там о сроках 2018 г. или около этого, это лишь обман.

Так как наш руський народ никогда не примет эту систему добровольно, и поэтому они уже имеют план, как именно внедрить насильно свою систему. Помните, как в США 11-сентября, правительство изменило навсегда ход событий американского народа и американский народ сам, добровольно согласился урезать свои права из-за страха «терактов». Так, именно так и будет в нашей стране, но только картина будет иначе, человек сам будет считаться угрозой, если он не примет эту карту… Это мне было показано во сне, ясно, чётко и понятно» (Свидетельство из недавнего прошлого, пост из «ВКонтакте», vk.com).



«Летом мне тоже, что-то типа переживания и воображения снилось: еду в автобусе и шофер объявил, что на следующей остановке будут метить — типа чтоб зайцев не было, вместо проездных билетов. Она озабоченным голосом как-то это сказала... я начала комплексовать — как тут люди смотрят, а я сейчас буду через окно выпрыгивать... но через пару секунд дошло куда еду — у светофора как начали скорость сбавлять — так и вылезла через окно... а оставшимся тоже орала, в медленно движущемся автобусе — что вас везут числом зверя метить в Апокалипсисе описаным...

Сейчас не имею при себе подробного описания сна... но трактую это так, — что чудесным образом по жизни мне довелось узнать про лазер-тату, ведь у нас только о чипах говорили... как будто с тонущего корабля спастись» (Из комментариев. «Републикация. От читателей. Видеоролики о лазерном начертании — судите сами...»)".

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Всегда можно найти в интернете по поиску:

"Защита от чипизации", "что такое метка зверя", "Защитная Молитва против чипизации вакцинации" Хоть один здравомыслящий. Населению вынесли смертный приговор?.. Спасёт кого-то из раскаившихся и обратившихся только БАЖЕНСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ. Фрагменты из статьи ещё 2017 г. — https://spasitelnaya-pravda.blogspot.com/2017/11/blog-post.html «Обзор материалов интернет по теме совершающегося порабощения человечества. Предупреждения». (Можно прочитать С УЧЁТОМ, ЧТО В ЭТИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ ТОГДА ЕЩЁ НЕ ГОВОРИЛОСЬ НАПРЯМУЮ, КАК СЕЙЧАС ИЗВЕСТНО, — ЧТО ЭТО ВСЁ БУДЕТ ДЕЛАТЬСЯ ПОД ВИДОМ «ПАНДЕМИИ» И «ПРИВИВОК», ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ УКОЛОВ (и видимо цифровых сертификатов «паспортов вакцинации»)):"«Как и было предсказано, армию будут разваливать, а вместо неё бригады быстрого назначения, будет полицейское государство строгого режима. Они же и будут ловить людей чтобы чипировать…Видела я эти лица, не обезображенные интеллектом, в своём очень странном сне лет семь назад... Помню что было то, что в нашей стране типа комендантского часа, безлюдные улицы, пустые города, ... я не могла понять почему мы прячемся от НАШЕЙ армии, рода войск которых я не могла понять, но я точно знала что это именно НАШИ. Видела как они устраивали облавы и забирали людей в такие же точно белые машины без опознавательных знаков, как на фото. Недоумение вызывало то, что хватали всех подряд, кого то быстро отпускали, кого то не очень…» (видимо, в зависимости от наличия или отсутствия удостоверения-паспорта — цифровой «ID-карточки» с, соответственно, полученным при оформлении этого биопаспорта, лазерным «начертанием». — Прим. авт.) (3rm.info).Сон-видение, которое было показано простому руському человеку живущему в РФ, в городе Санкт-Петербурге, о внедрении карточек.«Этот сон, приснился мне 13 декабря 2013 г.Мне было показано, что карточки введут насильственным образом через «теракты». …Всё происходило во сне настолько реально, как реально вы можете дотронуться своей руки. Так вот, я вышел из той комнаты, где смотрел ... это предупреждение. Я увидел Невский проспект, в районе гостиного двора (Санкт-Петербург). Я знал, что скоро, в этом районе будет взрыв, так как именно это я и видел... Потом я свернул во двор и увидел много военных полицейских, (именно военных полицейских) и они стояли там во дворах, как будто прятались. Они меня не трогали, так как ещё взрыва не было…Сначала прошло очень маленькое и короткое время, словно они ждали команды после взрыва. Как только команда была дана, они везде, в рассыпную, стали ловить людей и собирать их на каком-то огромном футбольном поле, предлагая им принять идентификационный номер (карту). Те, кто принимал, становились *свободными* их отпускали, так как полиция говорила им, что если у них будет карта, то они не будут под подозрениями в «террористических актах». Люди не понимали, что произходит. Многие пытались вырваться из этого футбольного поля, но полицейские их там удерживали насильно... Полицейских было так много, что города, почти что сразу опустели на большой процент от сегодняшнего населения.Да, именно города, так как они первые попали под облаву полицейского режима...Я видел именно наше время, так как люди ходили в одеждах, которую мы носим именно сейчас. Я не видел цифр и дат, но я видел именно наше время и наши дни. Это не была зима, это было лето или весна. Правительство НЕ СОБИРАЕТСЯ ВВОДИТЬ КАРТОЧКИ ПОСТЕПЕННО, то, что они пишут там о сроках 2018 г. или около этого, это лишь обман.Так как наш руський народ никогда не примет эту систему добровольно, и поэтому они уже имеют план, как именно внедрить насильно свою систему. Помните, как в США 11-сентября, правительство изменило навсегда ход событий американского народа и американский народ сам, добровольно согласился урезать свои права из-за страха «терактов». Так, именно так и будет в нашей стране, но только картина будет иначе, человек сам будет считаться угрозой, если он не примет эту карту… Это мне было показано во сне, ясно, чётко и понятно» (Свидетельство из недавнего прошлого, пост из «ВКонтакте», vk.com).«Летом мне тоже, что-то типа переживания и воображения снилось: еду в автобусе и шофер объявил, что на следующей остановке будут метить — типа чтоб зайцев не было, вместо проездных билетов. Она озабоченным голосом как-то это сказала... я начала комплексовать — как тут люди смотрят, а я сейчас буду через окно выпрыгивать... но через пару секунд дошло куда еду — у светофора как начали скорость сбавлять — так и вылезла через окно... а оставшимся тоже орала, в медленно движущемся автобусе — что вас везут числом зверя метить в Апокалипсисе описаным...Сейчас не имею при себе подробного описания сна... но трактую это так, — что чудесным образом по жизни мне довелось узнать про лазер-тату, ведь у нас только о чипах говорили... как будто с тонущего корабля спастись» (Из комментариев. «Републикация. От читателей. Видеоролики о лазерном начертании — судите сами...»)".__________________Всегда можно найти в интернете по поиску:"Защита от чипизации", "что такое метка зверя", "Защитная Молитва против чипизации вакцинации" Keywords vaccinationtechnologycontroltranshumanismtotalcoronaviruskoronavirusgenocidluciferingmo geno modified organisms chipping

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