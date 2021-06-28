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POÉSIA • 2 | Robert Faurisson & Rimbaud • L'explication de Voyelles
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0 view • June 28, 2021
POÉSIA, est une émission culturelle subversive consacrée à la poésie, ce qui est rare, mais ce qui l'est encore davantage, c'est que ce soit le professeur Robert Faurisson qui en parle. Cet homme, connu dans le monde entier pour son révisionnisme historique, a pourtant commencé son héroïque aventure en territoire de poésie avec Arthur Rimbaud.
Dans cette partie 2, le professeur livre enfin son explication de "Voyelles". La vision érotique qui s'en dégage aura du retentissement dans le milieu littéraire. Elle permettra de regarder sous un autre angle l'oeuvre du poète, lequel, comme tout adolescent, se trouve bouleversé par les choses du sexe et la femme...
Pour autant, cet "érotisme envahissant" n'est pas vraiment ce qui intéresse Robert Faurisson. C'est plutôt devant la rigueur et la logique du génial latiniste Rimbaud que son admiration va, ce dont il parlera encore plus longuement en partie 3.
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Dans cette partie 2, le professeur livre enfin son explication de "Voyelles". La vision érotique qui s'en dégage aura du retentissement dans le milieu littéraire. Elle permettra de regarder sous un autre angle l'oeuvre du poète, lequel, comme tout adolescent, se trouve bouleversé par les choses du sexe et la femme...
Pour autant, cet "érotisme envahissant" n'est pas vraiment ce qui intéresse Robert Faurisson. C'est plutôt devant la rigueur et la logique du génial latiniste Rimbaud que son admiration va, ce dont il parlera encore plus longuement en partie 3.
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