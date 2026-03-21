© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
AWAKENED TO LOVE
HERMES THOTH
I YAWN AND STRETCH, SPREADING MY SINGS
OH, MY HEART FEELS THE PAIN THAT ALL MY CHILDREN HAVE FELT
THROUGH THE DARK WINTER'S NIGHT, SPENT I ASLEEP
OH, MY HEART LONGS TO WAKE, AND ALL MY CHILDREN AS WELL
NOW WE AWAKE FROM OUR DREAM HUNGRY FOR LOVE....OH OH OH
I YAWN AND STRETCH....SPREADING MY WINGS
INTRUMENTS
OH, MY HEART FEELS GOOD....YES, MY SIGHT IS CLEAR
OH, SUCH SWEET SCENTS OF LOVE....HOW I HUNGER FOR YOU
NOW I NEED YOU LOVE, YES I DO SO LET
OUR HEARTS JOIN LOVE'S TRUE FEAST ON PASSION FRUIT
JUICY KISSES GIVE I, LUSCIOUS APPLE'S DUE
CELEBRATING ALL THAT LOVE CAN DO
SO JUST ASK MY FEELINGS LOVE.....ASK THE TRUTH AND YOU'LL SEE
AWAKENED LOVE WILL ALWAYS FEEL IF LOVE IS TRUE
OH, MY HEART FEELS THE LOSS THAT ALL OUR HEARTS HAVE ENDURED
NOW WE AWAKE FROM OUR DREAM HUNGRY FOR LOVE
OH, MY HEART LONGS TO LOVE.....ASK ME MY FEELINGS SO TRUE
NOW LET US FLY, AWAKENED TO LOVE