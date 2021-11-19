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Ευρωβουλευτές: «Είμαστε εδώ για εσάς και θα παλέψουμε ενάντια στο φασιστικό πράσινο διαβατήριο»
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30 views • November 19, 2021
Τέσσερις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μίλησαν σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (20/10/2021), υπερασπιζόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που απειλούνται πλέον λόγω του υποχρεωτικού εμβολιασμού και της κατάχρησης που προκύπτει από την κατάχρηση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών Covid.
Οι τέσσερις ευρωβουλευτές είναι: Christine Anderson (Γερμανία, ID), Francesca Donato (Ιταλία, NI), Ivan Vilibor Sinčić (Κροατία, NI) και Cristian Terheş (Ρουμανία, ECR).
Οι ευρωβουλευτές αρχίζουν να συγκεντρώνονται για να υπερασπιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και να αντιταχθούν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το Πράσινο Πιστοποιητικό.
Δελτίο τύπου - Στρασβούργο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – 21/10/2021
Γραφείο Τύπου του ευρωβουλευτή Cristian Terhes
Το δελτίο τύπου μπορείτε να το βρείτε εδώ:
www.facebook.com/340832756541451/posts/915249002433154/
Οι τέσσερις ευρωβουλευτές είναι: Christine Anderson (Γερμανία, ID), Francesca Donato (Ιταλία, NI), Ivan Vilibor Sinčić (Κροατία, NI) και Cristian Terheş (Ρουμανία, ECR).
Οι ευρωβουλευτές αρχίζουν να συγκεντρώνονται για να υπερασπιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και να αντιταχθούν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το Πράσινο Πιστοποιητικό.
Δελτίο τύπου - Στρασβούργο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – 21/10/2021
Γραφείο Τύπου του ευρωβουλευτή Cristian Terhes
Το δελτίο τύπου μπορείτε να το βρείτε εδώ:
www.facebook.com/340832756541451/posts/915249002433154/
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