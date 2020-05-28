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URGENTE!! GEORGE SOROS TENTA CALAR VOZ CONSERVADORA NO BRASIL
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7 views • May 28, 2020
George Soros começa a financia uma campanha para acabar com os sites de noticias independentes e conservadores no Brasil.
Financiado pelo numero 1 do globalismo a conta no twitter SLEEPING GIANTS começou nessa semana uma campanha para impedir que a mídia independente seja destruída e deixe de existir
Empresas brasileiras estão bloqueando seus anúncios de aparecerem nas principais fontes de informação conservadora, o que pode acabar com a voz da maioria da população brasileira.
Temos que reagir imediatamente contra isso de forma organizada.
Assista o vídeo e veja como podemos nos defender
https://www.youtube.com/watch?v=jsdBeLB04sM
Financiado pelo numero 1 do globalismo a conta no twitter SLEEPING GIANTS começou nessa semana uma campanha para impedir que a mídia independente seja destruída e deixe de existir
Empresas brasileiras estão bloqueando seus anúncios de aparecerem nas principais fontes de informação conservadora, o que pode acabar com a voz da maioria da população brasileira.
Temos que reagir imediatamente contra isso de forma organizada.
Assista o vídeo e veja como podemos nos defender
https://www.youtube.com/watch?v=jsdBeLB04sM
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