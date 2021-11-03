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La gravità corrotta 14 Gennaio 2018
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230 views • November 03, 2021
Mentre ci avviciniamo sempre di più a un momento in cui davvero non penso che avremo la libertà di mettere in discussione le cose sui social media, dobbiamo analizzare problemi come questo per quanto riguarda le cose che ci vengono insegnate e passarle a quante più persone possibile . Ci hanno mentito da generazioni sulla forma della terra, sulla gravità, sullo spazio e sull’universo". Anche se possiamo non essere tutti d'accordo su tutto, stiamo ancora vivendo questo inganno insieme questo, e l'obiettivo comune è di far sapere alla gente queste cose prima che sia troppo tardi.
C'è un inganno molto grande che sta procedendo da questo. Molto presto i poteri saranno gli asteroidi e il programma alieno. Ci l’hanno costruito per anni nell’immaginazione con i film, con la televisione e non si tratta di "se" ma "quando". Mi auguro e prego che nessuno di voi cada in questo inganno, e tutti quelli che vedono questo video scopriranno lo scopo di queste bugie dal tempo che siamo su questa terra. Lo scopo è nascondere il nostro creatore. So che alcune persone non vogliono sentirne parlare. Preferirebbero credere che si tratti più di terra, di denaro, di potere o di controllo generale. Non è la verità, fratelli e sorelle, c'è solo una cosa di cui non si è mai parlato. Aprite le vostre bibbie e rendetevi conto che allora leggerete la verità, ed è quella la verità che ci renderà veramente liberi.
Questo l’originale dal canale ThePottersClay https://youtu.be/PQjS7PGAokU che riassume i 2 video precedenti “Piccolo problema di relatività” https://youtu.be/UQ4WquuoHnI e “E se, e se e se…… ipotesi, congetture, farneticazioni” https://youtu.be/2gZPjbHT2iE
Buona visione.
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.
https://www.tinelli.eu
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Aretes di Kevin MacLeod è un brano autorizzato da Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Fonte: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100325
Artista: http://incompetech.com/
C'è un inganno molto grande che sta procedendo da questo. Molto presto i poteri saranno gli asteroidi e il programma alieno. Ci l’hanno costruito per anni nell’immaginazione con i film, con la televisione e non si tratta di "se" ma "quando". Mi auguro e prego che nessuno di voi cada in questo inganno, e tutti quelli che vedono questo video scopriranno lo scopo di queste bugie dal tempo che siamo su questa terra. Lo scopo è nascondere il nostro creatore. So che alcune persone non vogliono sentirne parlare. Preferirebbero credere che si tratti più di terra, di denaro, di potere o di controllo generale. Non è la verità, fratelli e sorelle, c'è solo una cosa di cui non si è mai parlato. Aprite le vostre bibbie e rendetevi conto che allora leggerete la verità, ed è quella la verità che ci renderà veramente liberi.
Questo l’originale dal canale ThePottersClay https://youtu.be/PQjS7PGAokU che riassume i 2 video precedenti “Piccolo problema di relatività” https://youtu.be/UQ4WquuoHnI e “E se, e se e se…… ipotesi, congetture, farneticazioni” https://youtu.be/2gZPjbHT2iE
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