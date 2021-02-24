Gyerekmusor szulinapra

Csokigyáros – édesség osztó show gyerekműsor



Jó hangulatú, vidám és nagyon interaktív gyermekműsor! Ki látott már olyan gyereket, aki nem szereti a csokit? Senki! Mit szólna hozzá, ha idén meghívna rendezvényére egy Csokigyárost, aki felpörgeti a gyermekek hangulatát? A műsorban lesz csukott szemes csoki ízlelés, csokievő verseny, és természetesen, ahogy az egy igazi Csokigyárostól elvárható … édességeső (cukorka, csoki, karamella)! Hogy a varázslat se maradjon ki a műsorból, bemutatjuk a varázspálcát, amelyből francia drazsé folyik, az aranyszínű karamella varázsgömböt és az édesség eltüntető dobozt.



Amit garantálunk: Erről a műsorról egy hét múlva is beszélni fognak … és nem csak a gyermekek!