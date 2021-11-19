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Ecología del Control: Tierras de Agricultores Expropiadas [Ice Age Farmer]
Frotando la Costumbre
Frotando la Costumbre
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1 view • November 19, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.

Emisión de Ice Age Farmer del 9 de noviembre del 2021:
https://www.iceagefarmer.com/2021/11/09/farmers-land-confiscated-for-carbon-pipeline-through-corn-belt/

Sobre las formas subterráneas de geoingeniería para alterar el orden natural con la coartada de una crisis climática que no existe y el ataque continuo a la propiedad privada y la agricultura disfrazados de agenda verde. Christian Westbrook propone soluciones realistas mientras la cabal profundiza la puesta en marcha de la Agenda 21 en la llanura central estadounidense. En nombre de las emisiones de carbono se confiscan terrenos y desalojan familias, forjando cada día más rápido la red de control de los tecnócratas. Otra muy buena síntesis y reflexión final de Westbrook.

Entrega reciente de Ice Age Farmer con subtítulos. Agricultores en Pánico:
https://odysee.com/@FLC:1/Agricultores-en-Pánico_Ice-Age-Farmer_FLC:3

UK Fires Report:
https://ukfires.org/absolute-zero/
Keywords
co2agenda 2030bill gatescambio climaticocovid19cop26calentamiento globaltecnocraciacrisis alimentaria
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