Зеленский - АНАТЕМА ВО ВЕК И ВЕКОВ на Нацистката му шайка и на Българските Нацистки власти - 6-ти Юли 2023

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Зеленский погна и България по Белите пътища на Украйна - посещението на 6-ти Юли 2023 година.
Посещението на Зеленский в България на 6-ти Юли 2023 г. беше „знаково“, както е прието да се казва от маститите журналисти! Това „знаково посещение“ лишава Нашата Мила Родина от боеприпасите й на склад, с които може да защитаваме Татковината си най-вече от Южните ни „добросъседи“, както и ни отнема Ядрените реактори в Белене, тъй като България и без това е на изчезване и електроенергия не й е нужна!
Най-ужасното обаче е, че Нацисткото Българско правителство с поддръжката си за бивша Украйна направи хилядолетните ни Български земи отново легитимна мишена за Руските оръжия, от които никакво НАТО не може да ни „защити“, тъй като ако НАТО беше в състояние да се противопостави на Руската армия нямаше Зеленский да бъде принуден като цветарка да обикаля Света и да се моли за старо оръжие!
АНАТЕМА на Нацистката шайка на Зеленский и Световния Нацизъм, който я инсталира на власт и я захранва с оръжие и пари!
СТАМАТ