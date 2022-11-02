Sodom ve Gomorrah IsReal: Gençlik Sağlıklı İsyanı Hak ediyor - Turkish Audio

İnsanlığın yoksul çoğunluğu adaleti hak ediyor



Ron Wyatt, Romalı Tarihçi Josephus tarafından da doğrulanan gerçek Sodom & Gomorrah bölgesini yeniden keşfetti. Ancak bu, neredeyse tüm seminerlerin öğrettiğine aykırıdır!? Bu tarihin cevheri neden saklanıyor? Ron Wyatt, Kendi Kendini finanse eden bir Arkeolog (amatör) olarak başka birçok büyük keşif yaptı. Tanrı, Zaferini paylaşmak ve daha fazla İnsana yardım etmek için alçakgönüllü ve alçakgönüllü kişiler aracılığıyla çalışır. Tanrı Korusun ve İletin, Mesih'in Adıyla!

Ücretsiz Sesli İncil 500+ Dil İndirin: https://faithcomesbyhearing.com

Jebel el Lawz'daki Semudik yazıtlar tercüme edildi ve erimiş bir buzağıyı tanımladı! Dr. Kim'in keşfettiği menoranın yanında bulunurlar.

http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html

SODOM & GOMORRAH: Wyatt Müzesi

https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah

Sodom ve Gomorra - Ova Şehirleri - Kül ve kükürt, ateşli olayın hatırlatıcılarıdır

https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm

"Arabistan'daki Sina Dağı" Galatyalılar 4:25

https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

Suudi Arabistan'da Sina Dağı ve diğer sitelere seyahat etmek: www.arkdiscovery.com/travel.htm

Kahire'den Nuweiba'ya: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo

Nuweiba'dan Arabistan'a: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE

Split Rock and Elim: https://www . .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4

Sina Dağı ve Altın Buzağı Sunağı: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks

PatternsOfEvidence.com Kızıldeniz Mucizesi II filmini Kızıldeniz Geçişi'nde yayınladı - Sina Dağı yakında geliyor ve bu filmde Jebel el Lawz yer alacak

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