Sodom ve Gomorrah IsReal: Gençlik Sağlıklı İsyanı Hak ediyor - Turkish Audio

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İnsanlığın yoksul çoğunluğu adaleti hak ediyor
Ron Wyatt, Romalı Tarihçi Josephus tarafından da doğrulanan gerçek Sodom & Gomorrah bölgesini yeniden keşfetti. Ancak bu, neredeyse tüm seminerlerin öğrettiğine aykırıdır!? Bu tarihin cevheri neden saklanıyor? Ron Wyatt, Kendi Kendini finanse eden bir Arkeolog (amatör) olarak başka birçok büyük keşif yaptı. Tanrı, Zaferini paylaşmak ve daha fazla İnsana yardım etmek için alçakgönüllü ve alçakgönüllü kişiler aracılığıyla çalışır. Tanrı Korusun ve İletin, Mesih'in Adıyla!
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Jebel el Lawz'daki Semudik yazıtlar tercüme edildi ve erimiş bir buzağıyı tanımladı! Dr. Kim'in keşfettiği menoranın yanında bulunurlar.
http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html
SODOM & GOMORRAH: Wyatt Müzesi
https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah
Sodom ve Gomorra - Ova Şehirleri - Kül ve kükürt, ateşli olayın hatırlatıcılarıdır
https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm
"Arabistan'daki Sina Dağı" Galatyalılar 4:25
https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm
Suudi Arabistan'da Sina Dağı ve diğer sitelere seyahat etmek: www.arkdiscovery.com/travel.htm
Kahire'den Nuweiba'ya: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo
Nuweiba'dan Arabistan'a: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE
Split Rock and Elim: https://www . .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4
Sina Dağı ve Altın Buzağı Sunağı: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks
PatternsOfEvidence.com Kızıldeniz Mucizesi II filmini Kızıldeniz Geçişi'nde yayınladı - Sina Dağı yakında geliyor ve bu filmde Jebel el Lawz yer alacak
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