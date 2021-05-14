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Песня “У Бога вся сила”. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2020 г.
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108 views • May 14, 2021
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Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Песня “У Бога вся сила”. Слова и музыка Юлии Литвиновой 2020 г.
Копия:
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/23.html
Песню можете скачать по ссылке:
аранжировка на синтезаторе в формате WAV https://cloud.mail.ru/public/F6sY/NrpgMsnt8
аранжировка на синтезаторе в формате mp3 https://cloud.mail.ru/public/niFm/fcHEvg5bB
аранжировка на гитаре в формате WAV https://cloud.mail.ru/public/Djok/XE1teVFJu
аранжировка на гитаре в формате mp3 https://cloud.mail.ru/public/bDBT/igh4UNPip
Текст песни
1
У Бога вся сила,
У Бога вся власть.
На крыльях носила
Меня, мне не дав упасть!
Я к Нему крепче прильну
В самый обманчивый час.
Он меня любит, Он рядом здесь, всегда, сейчас!
2
Им созданы горы,
Леса и моря
И неба просторы,
Где утром горит заря.
Я лишь пылинка росы
На холсте бытия -
Бог меня знает по имени, я Его дитя.
3
Все бурные волны
Подвластны Творцу
Он знает путь молний
И всех, кто прийдёт к Нему.
Сдвинутся кряжи земли,
Стают громадины льдин.
Слово Господне исполнится, мир Им судим.
4
Бог листик колышет
И плавит гранит,
Детей Своих слышит
И дивно в веках хранит.
Даже и небу небес
Бога никак не вместить -
В сердце разбитое Дух Святой приходит жить.
5
К Иисусу спешите!
Есть время ещё.
Но долго не ждите -
Последний идёт отсчёт!
Чтобы разрушить греха
Древнюю цепь-круговерть,
Сын Божий отдал на крест Себя, повергнув смерть.
Чтоб отворить в небеса
Эту заветную дверь,
Сын Божий умер и вновь воскрес! Ты в Него лишь поверь! / Где твоё жало, смерть?!
«Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя...»
(3-я Царств :27)
6 Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко,
7 поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом,
8 укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов!
9 И убоятся знамений Твоих живущие на пределах земли.
64 псалом – Псалтирь – Библия: https://bible.by/syn/19/64/
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Песня “У Бога вся сила”. Слова и музыка Юлии Литвиновой 2020 г.
Копия:
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/23.html
Песню можете скачать по ссылке:
аранжировка на синтезаторе в формате WAV https://cloud.mail.ru/public/F6sY/NrpgMsnt8
аранжировка на синтезаторе в формате mp3 https://cloud.mail.ru/public/niFm/fcHEvg5bB
аранжировка на гитаре в формате WAV https://cloud.mail.ru/public/Djok/XE1teVFJu
аранжировка на гитаре в формате mp3 https://cloud.mail.ru/public/bDBT/igh4UNPip
Текст песни
1
У Бога вся сила,
У Бога вся власть.
На крыльях носила
Меня, мне не дав упасть!
Я к Нему крепче прильну
В самый обманчивый час.
Он меня любит, Он рядом здесь, всегда, сейчас!
2
Им созданы горы,
Леса и моря
И неба просторы,
Где утром горит заря.
Я лишь пылинка росы
На холсте бытия -
Бог меня знает по имени, я Его дитя.
3
Все бурные волны
Подвластны Творцу
Он знает путь молний
И всех, кто прийдёт к Нему.
Сдвинутся кряжи земли,
Стают громадины льдин.
Слово Господне исполнится, мир Им судим.
4
Бог листик колышет
И плавит гранит,
Детей Своих слышит
И дивно в веках хранит.
Даже и небу небес
Бога никак не вместить -
В сердце разбитое Дух Святой приходит жить.
5
К Иисусу спешите!
Есть время ещё.
Но долго не ждите -
Последний идёт отсчёт!
Чтобы разрушить греха
Древнюю цепь-круговерть,
Сын Божий отдал на крест Себя, повергнув смерть.
Чтоб отворить в небеса
Эту заветную дверь,
Сын Божий умер и вновь воскрес! Ты в Него лишь поверь! / Где твоё жало, смерть?!
«Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя...»
(3-я Царств :27)
6 Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко,
7 поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом,
8 укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов!
9 И убоятся знамений Твоих живущие на пределах земли.
64 псалом – Псалтирь – Библия: https://bible.by/syn/19/64/
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