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Генетическая рулетка_ игра на наши жизни (д_ф)
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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125 views • August 16, 2022

Представляем вашему вниманию фильм-расследование «Генетическая рулетка: игра на наши жизни» (Genetic Roulette: The Gamble of our Lives), который исследует свидетельства влияния ГМО на здоровье людей и животных. Режиссер фильма – эксперт по ГМО Джеффри Смит, уже знакомый нам по одному из эпизодов фильма “Правда о раке”.

Этот фильм в США стал настоящим событием – он удостоился нескольких международных наград. После его просмотра многие люди уверовали, что ГМО действительно вредны для нашего организма. В фильме дается ответ на вопрос,почему нужно отказаться от генетически модифицированных продуктов, и почему они не способны прокормить растущее население планеты и стать решением проблемы продовольственной безопасности.

Это своеобразная рулетка с нашими желудками, только на барабане, который мы крутим, для нас лежат всевозможные болезни и отклонения, начиная от пищевой аллергии и заканчивая раковыми опухолями кишечника, почек, врожденными дефектами у новорожденных детей. При этом крупные транснациональные корпорации получают баснословную прибыль и контроль над продовольственными рынками стран.

В отличие от многих других фильмов на данную тему, после просмотра которых возникает чувство безнадежности и страха перед будущим, потому что эти фильмы не показывают пути решения проблем, к которым ведет внедрение ГМ-технологий,  фильм “Генетическая рулетка” дает надежду и показывает пути решения проблемы.

Следует только добавить, что недостаточно думать только о решении проблемы собственной безопасности, т.к. это не изменит ситуацию глобально. Необходимо способствовать возникновению резонанса в обществе, чтобы общество оказывало давление на тех, кто принимает законы. Практика показыает, что именно этот способ дает реальные результаты. Ведь именно благодаря выступлению активистов (Ирина Ермакова и др), которые повсеместно предупреждали об опасностях ГМО, в нашей стране был принят закон о запрете выращивания и производства ГМ-продуктов. Также и в Европе благодаря массовым протестам были приняты законы, ограничивающие производство и ввоз ГМО.

Посмотрите этот фильм сами и покажите его вашим близким и знакомым. Не будьте равнодушными! Если определенная часть общества начнет понимать, какие угрозы несут ГМО, то невозможно будет навязать этому обществу такие продукты.

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cancerboris grinblatmedalternativa
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