PLANDEMIC 2 (Part 2) – INDOCTORNATION

Εδώ είναι το πλήρες βίντεο που οι αυτόκλητοι άρχοντες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαπίστωσαν ότι δεν μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, δυστυχώς γι' αυτούς, υπάρχουν ακόμα όσοι από εμάς είμαστε ικανοί να σκεφτόμαστε μόνοι μας. Ανεξάρτητα από το αν πιστεύετε ή όχι αυτό το ντοκιμαντέρ, είναι εξωφρενικό για αυτούς να προσδιορίζουν ποιες πληροφορίες επιτρέπεται να αφομοιώσουμε.





ΠΗΓΗ: https://plandemicvideo.com/plandemic-part-2-indoctrination-2/





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