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Bastardi Senza Gioia 11 Gennaio 2018
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64 views • December 03, 2021
Così, tanto per ricordarli considerato che non accenno mai ai troll.
Chi sono?
Trattasi di ladri di energia oltre che di tempo.
Scrivono sotto tutti i video e sotto tutti i commenti di questo canale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Squid un esempio: https://youtu.be/QKJbamtNhCQ
BSG BSG perché sei ancora qui
per te non c’è più spazio
stai lontan da qui.
BSG BSG che ci fai ancora qui
sei una testa dura
non entrerai qui
BSG BSG stai lontan da qui
sei solo cane del padrone
senza libertà
BSG BSG why are you always here
for you there is no space
keep away from here
BSG BSG why are you still here
so hardheaded
you can’t enter here
BSG BSG keep away from here
you are the master’s dog
with no freedom at all
BSG BSG stai lontan da qui
sei solo cane del padrone
senza libertà
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.
https://www.tinelli.eu
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Chi sono?
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BSG BSG perché sei ancora qui
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BSG BSG che ci fai ancora qui
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BSG BSG stai lontan da qui
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BSG BSG why are you always here
for you there is no space
keep away from here
BSG BSG why are you still here
so hardheaded
you can’t enter here
BSG BSG keep away from here
you are the master’s dog
with no freedom at all
BSG BSG stai lontan da qui
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