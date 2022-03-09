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Joh. W. Matutis - Krisen sind unsere Chance - 9. März 2022
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Krisen gehören von Geburt an zum Leben. Ich bin Gott dankbar für alle meine Krisen.
Stichworte: habe keine Angst vor Schwierigkeiten – in Gott ruhen – Jäger und nicht Gejagter sein – erstmal lernen, wie man überhaupt lebt – Hinfallen und Aufstehen – es geht alles, wenn du willst – nüchtern, normal, natürlich bleiben – alles fängt im Kleinen an – wie du Krisen überwindest – nach der Krise bist du nicht mehr derselbe
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-03-09-Krisen-sind-unsere-Chance.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220309-Krisen-sind-unsere-Chancen.mp4
Stichworte: habe keine Angst vor Schwierigkeiten – in Gott ruhen – Jäger und nicht Gejagter sein – erstmal lernen, wie man überhaupt lebt – Hinfallen und Aufstehen – es geht alles, wenn du willst – nüchtern, normal, natürlich bleiben – alles fängt im Kleinen an – wie du Krisen überwindest – nach der Krise bist du nicht mehr derselbe
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