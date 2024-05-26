«СССР 2.0» Будет, но он не будет прежним, вас жёстко обманут вновь

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Были пророчества, данные провидцам, что следующая власть может быть «коммунистической», как бы возрождённым «союзом» ... только уже с чипизацией населения, страшной цифровой диктатурой.
Под как бы «исцелённой» социалистически-коммунистической идеей деления мирового общественного продукта – через (!) «вживлённые» (точнее вмертвлённые таким погибающим) чипы, компьютер, цифровизацию...
Т.е. «СССР 2.0» НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ – БУДЕТ НЕЧНО ПОСТРАШНЕЕ.
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря (как говорится, из «моря людей», – примечание) зверя с семью головами и десятью рогами...
И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? ...»
«...Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости ... и дым мучения их будет восходить во веки веков» (Всегда! Это уничтожение принявших «метку» зверя), – Откров. гл.13-14.
ЗАЩИТА против нанесения начертания и чипизации – МОЛИТВА СВЕТА, обращение к МАТЕРИ МИРА https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Описание видео.
«В видео обсуждается идея возвращения Советского Союза, подчёркивается, что он уже не будет таким, как раньше, и утверждается, что это обман. Докладчик утверждает, что предлагаемый Советский «Союз 2.0» был бы мегасоюзом, построенным на человеческих жертвах и насилии.
Видео наводит на мысль, что влиятельные люди, продвигающие эту идею, руководствуются финансовыми интересами и не имеют преданности какой-либо нации. Далее в нём утверждается, что такие исторические личности, как Ленин, Сталин и семья Романовых, были агентами мировых держав.
В ролике критикуется обещание бесплатного жилья, здравоохранения и образования во времена Советского Союза, заявляется, что это было достигнуто ценой значительных человеческих жертв.
Спикер также подчеркивает, что фабрики и предприятия принадлежали избранной группе кукловодов, которые строили империи для собственного обогащения, и предостерегает от обмана аналогичной тактикой, используемой в других странах. В целом, видео подчёркивает важность того, чтобы не становиться пешками в чужой игре и быть осведомлённым о тактике обмана».
Ещё важная мысли в видео – что это всё порабощение и уничтожение может делаться совсем не человеческими существами (что так на самом деле и есть).
Но многим это ещё предстоит осознать.
То, что Защита от таких инфернальных тёмных сил должна быть самой Высшей, Божественной! Покров Абсолютного Вездесущего Света ТриЕдиной Матери Светов, – в ЕЁ ТрёхИпостастном Явлении в Едином Лике Вечной ЛЮБВИ. Это Предсказанное Явление Утешительницы, Духа ИСТИНЫ, Майтрейи.
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Канал Vera Nika https://www.brighteon.com/channels/veranika/videos?page=1
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«Должны ли быть «чудеса» в наше время?» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/dolzhny-li-byt-chudesa-v-nashe-vremya
Актуальная информация:
«Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» — https://bit.ly/42SZ2Kj
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